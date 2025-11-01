Jade Cargill, nueva campeona de WWE en Saturday Night’s Main Event

En un duelo de fuerza y resistencia, Jade Cargill derrotó a Tiffany Stratton para convertirse en la nueva Campeona Femenil de WWE. La poderosa luchadora impuso su físico y agresividad desde el primer momento, destronando a una Stratton que no logró contrarrestar el dominio de su oponente.

Desde el arranque, Stratton intentó tomar la iniciativa, pero Cargill neutralizó sus ataques con contundencia. La campeona sufrió castigos sobre su pierna lesionada, mientras Jade ejecutaba una serie de movimientos potentes, incluyendo múltiples Fallaway Slams y una devastadora desnucadora. Tiffany tuvo un breve respiro tras aplicar una Swanton Bomb, pero fue insuficiente ante la furia de su rival.

► Momentos claves de la lucha entre Jade Cargill y Tiffany Stratton

El desenlace llegó cuando Cargill encadenó dos desnucadoras seguidas antes de aplicar el Jaded en el centro del ring, consiguiendo la cuenta de tres y asegurando su primer campeonato en WWE. La victoria fue categórica, con Jade demostrando por qué es considerada una de las competidoras más dominantes de la actualidad.

► ¿Qué pasará ahora?

La era de Jade Cargill ha comenzado. Con su triunfo, la nueva campeona envía un mensaje claro al vestidor femenino de WWE: nadie está a salvo. Por su parte, Tiffany Stratton podría buscar una revancha inmediata, aunque su estado físico deja dudas sobre su regreso a corto plazo.