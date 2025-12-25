Jade Cargill, Campeona WWE: «Mi esposo me acompaña»

Jade Cargill

La actual Campeona WWE, Jade Cargill, revela que avisó a su esposo antes de ganar el título, explica que siente la presión del trono y mira a WrestleMania 42.

► En palabras de Jade Cargill

  • Sobre WrestleMania y la magnitud del evento:
    «Sí, es nuestro Super Bowl. No se parece a nada más. Miras alrededor y tienes que absorberlo todo; puedes verlo como algo intimidante o abrazarlo. Yo soy del tipo de persona que mientras más grande es el público, más puedo conectarme conmigo misma. Abrazo al público y no hay nada igual. No puedo compararlo con nada.»

  • Sobre la preparación de su entrada y vestuario:
    «Ya he decidido la entrada que quiero tener. Voy a enviarla a creative y espero que sea aprobada. Mi vestuario dependerá de mi entrada; tengo dos opciones y veremos cómo va la entrada. He estado pensando en esto desde octubre. Mi entrada del año pasado en WrestleMania fue un tributo a Tyler, The Creator en los BET Awards; fue más intrincada, pero quería rendir homenaje a esa actuación. Hago mucha investigación para mis entradas y mi atuendo.»

  • Sobre ser campeona y la presión del título:
    «Sí, he sentido la presión. Me senté durante mi primer año a observar a los campeones y cómo manejaban la presión y su vida personal. Le dije a mi esposo antes de esta etapa: ‘Va a ser un viaje salvaje y necesito que me acompañes’. Voy a estar cansada, con sueño, con muchas emociones, y necesito que entiendas lo que estoy haciendo y el propósito detrás de todo. Pero el peso no es tan pesado como podrías pensar porque tengo un gran equipo apoyándome y muchos campeones me han preparado para esta posición. Observarlos y emular lo que hacían me ha preparado para sostener este título.»

  • Sobre el consejo recibido y aprender de otros campeones:
    «Siempre preguntaba a otros luchadores con familia cómo manejaban todo, su vida mental y física, y recibía grandes consejos sobre cómo seguir adelante. Esto es lo que yo quería y no puedo enojarme por el trabajo duro que se me ha puesto sobre los hombros; si no me gustara, alguien más estaría feliz de tomar esa presión.»

  • Sobre la famosa foto con otros campeones:
    «Cuando tomamos la foto, se sintió como familia. Desde el día uno, Cody, Ricky y CM Punk han estado conmigo. Ricky es mi mejor amigo en la industria, Punk siempre ha sido honesto y brutal, y Cody estuvo en mi primer combate. Han estado en mi esquina, me han visto atravesar muchas situaciones y emociones, enseñándome cosas que tomarían años de experiencia en la industria. Verlos conmigo en la cima de WWE se sintió como familia.»

LA LUCHA SIGUE...
icon
