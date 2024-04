Jade Cargill luchará en su primer evento no televisado

Tras su aparición en Royal Rumble, donde causó sensación, Jade Cargill fue presentada por Nick Aldis en frente de los fanáticos como la nueva estrella de SmackDown, aliándose con Bianca Belair y Naomi para hacerle frente a Damage CTRL, lo cual provocó que Nick Aldis programara un combate de tríos entre las involucradas para WrestleMania 40. A partir de allí, Cargill siguió trabajando junto a Bianca Belair y hasta el momento no ha conocido la derrota.

► Jade Cargill luchará este sábado en evento no televisado

Con el impulso que ha recibido por el momento, WWE tiene más planes para Cargill, lo que probablemente la posicionará para potenciales luchas de alto perfil en las próximas semanas. No obstante, poco a poco WWE le está soltando las riendas a la ex Campeona TBS, y ha anunciado su primera aparición en el circuito de eventos en vivo de la WWE.

The Storm recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que competirá en su primer evento en vivo no televisado de la WWE como parte Saturday Night’s Main Event, que tendrá lugar este fin de semana, el sábado 20 de abril en el Erie Insurance Area en Erie, PA. No se conoce por el momento contra quién luchará.

“¡¡¡Emocionada de tener mi PRIMERA aparición en un evento en vivo de la WWE!!! Este sábado en Erie, PA. en el Erie Insurance Area! Nos vemos allí 🥰⚡️💪🏾”.

Durante la programación semanal, Jade Cargill también dejó claras sus intenciones de ir tras el Campeonato Femenil de Parejas WWE tras su última victoria en SmackDown. Sin embargo, habrá que esperar y tener paciencia para ver si Cargill logra su primer oro en la compañía, pero no es un secreto que están apostando mucho por ella.