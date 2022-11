Que sepamos en Súper Luchas, AEW no está valorando la posibilidad de realizar un evento pay-per-view exclusivamente de mujeres como WWE hiciera con Evolution en 2018. Tampoco la compañía McMahon estaría buscando de momento realizar uno nuevo; recordemos que si bien fue un gran momento para las luchadoras, no obtuvo grandes números, de ahí que no se convirtiera en un show anual, o que al menos no se repitiera en estos cuatro años. Pero continuando con la organización Khan, ese no es un plan en el presente.

► Un PPV de AEW solo para luchadoras

De todas maneras, Jade Cargill, la Campeona TBS, estuvo hablando de ello recientemente en Ten Count.

«Sería genial si pudiéramos. Sé con certeza que las mujeres en el vestuario, todas ellas podrían dar combates de cinco estrellas. Solo necesitamos el tiempo para hacerlo y el tiempo para brillar. Tenemos una lista de damas muy talentosas. Es solo que tenemos un combate por programa y estamos tratando de hacer lo mejor para jugar y maximizar los minutos que tenemos.

«Los enfrentamientos, las caras que no han estado en Rampage o Dynamite en muchos meses, sería un espectáculo estelar, estoy muy segura de eso. Especialmente sin tener que preocuparme por pelear por posiciones ni nada por el estilo, solo un espectáculo de mujeres y que todas tengan tiempo».

Las guerreras All Elite todavía tienen mucho que crecer antes de protagonizar una velada por su cuenta en muchos sentidos. Empezando porque actualmente solo tienen una lucha cada semana en Dynamite y Rampage. Por otro lado, cada día que pasa tienen mayor repercusión. Por ejemplo, continuando con Jade Cargill, en estos momentos está en una rivalidad con Nyla Rose que las llevará a verse las caras por el Campeonato TBS en Full Gear 2022. Mientras tanto, Saraya rivaliza con Britt Baker en otra gran historia.

¿Os gustaría que AEW hiciera un PPV solo para luchadoras?