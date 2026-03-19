Jade Cargill está frustrada por no luchar con más frecuencia

Rhea Ripley ganó la Elimination Chamber Femenil el sábado por la noche y se aseguró su boleto a WrestleMania 42, donde se enfrentará a la actual Campeona WWE, Jade Cargill, quien apenas tendrá su primera defensa titular televisada, lo cual le ha acarreado numerosas críticas.

► Jade Cargill no ha defendido su título

Tras ganar el Campeonato Femenil WWE a Tiffany Stratton en Saturday Night’s Main Event el 1 de noviembre de 2025, Jade Cargill solo ha disputado seis combates televisados, la mayoría de ellos cortos, siendo el último durante el episodio de SmackDown del 13 de marzo de 2026, donde derrotó a Michin.

Ahora, con WrestleMania 42 cada vez más cerca, Jade Cargill ha decidido hablar en Complex Graps y dejó claro que ser campeona no es suficiente, ya que quiere más oportunidades para defender el título. Cargill no se limitó a expresar su frustración general, sino que también mencionó a quién quiere enfrentar a continuación, retando a algunas de las figuras más importantes de la división, resaltando especialmente a Nia Jax, quien la lesionó hace un tiempo.

«Quiero luchar. Cuando te conviertes en campeona, quieres defender tu título lo máximo posible».

“Tenemos un vestuario estelar, pero todas están empatadas en la división de parejas, lo que la fortalece. Lo entiendo, pero quiero luchar. Quiero tener combates con Charlotte Flair, Alexa Bliss. Siento que una revancha con Tiffany Stratton sería clave para consolidar mi victoria”.

“La persona que me lesionó o me dejó fuera de combate fue Nia Jax, y creo que podríamos retomar esa rivalidad. Soy un poco ambigua y no me importa nadie… Luché contra Chelsea Green y ella es una ruda. Así que solo quiero luchar más. Lo único que quiero es luchar… Me encanta la lucha libre, y para eso estoy aquí”.