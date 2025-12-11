Jade Cargill: «El vestidor de WWE me subestimaba»

por
Jade Cargill

La actual Campeona WWE, Jade Cargill, recuerda la primera lucha de su carrera (en AEW con Cody Rhodes) mientras habla de WrestleMania 42 o Tiffany Stratton.

► En palabras de Jade Cargill

Lori Rosales: Bienvenida a la campeona de WWE, Jade Cargill, a Sidewalks Entertainment.
Jade Cargill: Hola, gracias por invitarme.

Lori Rosales: Has estado luchando desde antes de WWE, en AEW. Mirando atrás a tus inicios como luchadora profesional, ¿qué recuerdas más de tu primera experiencia en el ring?
Jade Cargill: Cuando hice equipo con Shaquille O’Neal contra Cody Rhodes, lo recuerdo porque hablé con Shaquille antes de salir y le pregunté si estaba nervioso. Una de las cosas que me dijo fue: “Soy Shaquille O’Neal. Soy una superestrella. Esto es lo que hago”. Eso me encendió una chispa, porque esto no es su industria, él solo lo estaba haciendo como algo extra. Y cuando dijo eso, pensé: “Sabes qué, no hay nada que temer. Absolutamente nada”. Desde ese momento no tuve remordimientos y salí a demostrar exactamente quién soy.

Lori Rosales: Felicidades por el título de campeona femenina de WWE. Hace poco entrevistamos a la ex campeona Tiffany Stratton antes de que la derrotaras por el título. ¿Cómo describirías tu experiencia en ese combate?
Jade Cargill: Dominante, haciendo lo que tenía que hacer, yendo directo al grano, sin juegos. He sido muy tolerante con el vestuario femenino, dando oportunidad tras oportunidad, y sentí que me estaban dando por sentada. Intentando hacer las cosas a la manera de la sociedad o de la empresa no llegué a ningún lado, así que tuve que tomar el control. Eso fue exactamente lo que hice en ese combate: lo mantuve corto y hice lo que tenía que hacer, y ahora mi título es mío.

Lori Rosales: De todos los eventos premium de WWE, ¿qué hace que WrestleMania sea diferente?
Jade Cargill: Es el escenario más grande de todos. Se puede comparar con el Super Bowl. Obtienes lo mejor de lo mejor en vestimenta, entretenimiento, y es un círculo completo en cuanto a las historias: algunas concluyen y otras empiezan. Todos los luchadores sueñan con estar en ese escenario y lograr ese reconocimiento. Tengo dos victorias en WrestleMania y estoy invicta, pronto serán tres con mi hermoso “bull”. Es grandioso. Todos quieren estar allí: fanáticos, encuentros con los luchadores, SmackDown, Raw… Es sumergirse completamente en la lucha libre.

Lori Rosales: WrestleMania 42 será en Allegiance Stadium en Las Vegas. ¿Cuál es uno de tus lugares favoritos para comer allí?
Jade Cargill: Nadie me había preguntado esto antes… Tengo que pensar… Es un lugar de mariscos en Las Vegas, no está en el Strip, a unos 15 minutos de distancia. Se llama Hot and Juicy, un lugar para boil de mariscos. Mi esposo y yo hemos volado solo para comer allí porque ningún otro lugar tiene lo mismo. No es un restaurante elegante, pero es delicioso.

