Jade Cargill: «El vestidor de WWE me subestimaba»

La actual Campeona WWE, Jade Cargill, recuerda la primera lucha de su carrera (en AEW con Cody Rhodes) mientras habla de WrestleMania 42 o Tiffany Stratton.

► En palabras de Jade Cargill

Lori Rosales: Bienvenida a la campeona de WWE, Jade Cargill, a Sidewalks Entertainment.

Jade Cargill: Hola, gracias por invitarme.

Lori Rosales: Has estado luchando desde antes de WWE, en AEW. Mirando atrás a tus inicios como luchadora profesional, ¿qué recuerdas más de tu primera experiencia en el ring?

Jade Cargill: Cuando hice equipo con Shaquille O’Neal contra Cody Rhodes, lo recuerdo porque hablé con Shaquille antes de salir y le pregunté si estaba nervioso. Una de las cosas que me dijo fue: “Soy Shaquille O’Neal. Soy una superestrella. Esto es lo que hago”. Eso me encendió una chispa, porque esto no es su industria, él solo lo estaba haciendo como algo extra. Y cuando dijo eso, pensé: “Sabes qué, no hay nada que temer. Absolutamente nada”. Desde ese momento no tuve remordimientos y salí a demostrar exactamente quién soy.

Lori Rosales: Felicidades por el título de campeona femenina de WWE. Hace poco entrevistamos a la ex campeona Tiffany Stratton antes de que la derrotaras por el título. ¿Cómo describirías tu experiencia en ese combate?

Jade Cargill: Dominante, haciendo lo que tenía que hacer, yendo directo al grano, sin juegos. He sido muy tolerante con el vestuario femenino, dando oportunidad tras oportunidad, y sentí que me estaban dando por sentada. Intentando hacer las cosas a la manera de la sociedad o de la empresa no llegué a ningún lado, así que tuve que tomar el control. Eso fue exactamente lo que hice en ese combate: lo mantuve corto y hice lo que tenía que hacer, y ahora mi título es mío.

Lori Rosales: De todos los eventos premium de WWE, ¿qué hace que WrestleMania sea diferente?

Jade Cargill: Es el escenario más grande de todos. Se puede comparar con el Super Bowl. Obtienes lo mejor de lo mejor en vestimenta, entretenimiento, y es un círculo completo en cuanto a las historias: algunas concluyen y otras empiezan. Todos los luchadores sueñan con estar en ese escenario y lograr ese reconocimiento. Tengo dos victorias en WrestleMania y estoy invicta, pronto serán tres con mi hermoso “bull”. Es grandioso. Todos quieren estar allí: fanáticos, encuentros con los luchadores, SmackDown, Raw… Es sumergirse completamente en la lucha libre.

Lori Rosales: WrestleMania 42 será en Allegiance Stadium en Las Vegas. ¿Cuál es uno de tus lugares favoritos para comer allí?

Jade Cargill: Nadie me había preguntado esto antes… Tengo que pensar… Es un lugar de mariscos en Las Vegas, no está en el Strip, a unos 15 minutos de distancia. Se llama Hot and Juicy, un lugar para boil de mariscos. Mi esposo y yo hemos volado solo para comer allí porque ningún otro lugar tiene lo mismo. No es un restaurante elegante, pero es delicioso.