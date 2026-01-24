SmackDown: Jade Cargill derrotó a Chelsea Green

La Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentó en mano a mano a Chelsea Green, en una corta lucha donde lo importante radicaba en la presencia de Jordynne Grace.

► Momentos clave

Chelsea abrió la lucha lanzándose en tope suicida sobre Cargill mientras ésta hablaba con Jordynne Grace. Pero no pudo hacer mucho más Green, pues Cargill le dio una golpiza. Las distracciones de Alba Fyre le dieron un respiro a Green, y con ello, algunos momentos de dominio, pero muy breves.

Cargill aplicó un powerbomb a Green y parecía ir por el toque de espaldas. Fyre la distrajo, así que Cargill le impactó patada en el rostro y luego procedió a terminar a Green con el Jaded.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Jordynne Grace subió al ring y anunció que participará en el Royal Rumble. Su objetivo es ganarlo y luego ir contra Cargill en WrestleMania.