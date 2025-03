Jade Cargill a Naomi: «¡A la mierd* tú y Rikishi!»

Bianca Belair compartía recientemente estar pasando por un momento complicado debido a la pelea de Naomi y Jade Cargill: «Estoy tratando de disfrutar mi victoria en Elimination Chamber, pero también me duele la ruptura de las Big Three, porque estábamos haciendo cosas increíbles juntas y representando lo que es importante. Ahora mismo, es un momento realmente desgarrador para mí.» Es posibler que su relación con la ex AEW se recupere dado que quien la atacó fue la ex TNA pero con esta no tanto ya que además de lo que hizo la llamó «perra desagradecida». Aunque aún está todo por desvelarse en este nuevo capítulo de esta historia.

► Ellas siguen peleando

Por otro lado, ni «The Storm» ni «The Glow» parecen que tengan como prioridad ahora mismo la amistad de «The EST of the WWE». De hecho, en las últimas horas han estado atacándose en redes sociales. Todo comenzó con el miembro del Salón de la Fama Rikishi mostrando su apoyo a Naomi, a lo que Cargill contestó como leemos a continuación:

«¡No me importa un carajo, Rikishi. Tu ‘hija’ estaba totalmente equivocada y le voy a day una patada en el trasero!».

I don’t give a damn @TheREALRIKISHI ! Your “daughter” was dead wrong and she’s going to get everything coming to her bitch ass! — Jade Cargill (@Jade_Cargill) March 11, 2025

El samoano no contestó, pero sí lo hizo ella:

«Eres una PERRA«.

A lo que Jade dijo:

«¿… y la venganza QUÉ ES?«.

…and payback is a WHAT? https://t.co/OCCeHIS849 — Jade Cargill (@Jade_Cargill) March 11, 2025

La cosa no quedó ahí pues entonces Naomi contestó a la respuesta de Cargill a Rikishi:

«Puede que me haya equivocado por completo, pero casi estabas muerta. No vuelvas a decirle nada a mi papá».

Y entonces Jade le respondió:

«Qué lástima que no terminaste el trabajo, recuerda esto cuando te esté pisoteando el trasero OTRA VEZ… ¡pero, para ser honesta, A LA MIERD* CONTIGO Y CON ÉL!«.

Too bad you didn’t finish the job, remember this when I’m stomping your ass out AGAIN…but TBH F*CK YOU AND HIM! https://t.co/w6NyhiBLVv — Jade Cargill (@Jade_Cargill) March 12, 2025

También hemos visto la previa del nuevo episodio de Friday Night SmackDown pero de momento se desconoce qué pasará con ellas (y con IYO SKY, la rival de Bianca en WrestleMania 41; sin olvidar a Rhea Ripley, que no parece que vaya a dejar atrás su intención de recuperar el Campeonato Mundial Femenil). Aunque esta trama también tiene lugar en Monday Night Raw.