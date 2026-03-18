Jacy Jayne retuvo el Campeonato Femenil NXT ante Sol Ruca y Zaria

Esta noche, en la primera lucha de NXT presentada por WWE, tuvimos una muy buena lucha de triple amenaza por el Campeonato Femenil NXT, en donde Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria.

► Momentos clave

Solo Ruca le hizo a Jacy Jayne tremendo súplex, y Zaria la atacó con una botaza a la cara.

Y justo allí carearon Zaria y Sol Ruca, dos examigas, dos excompañeras. Zaria, quien traicionó hace unas semanas a Ruca, le dio puñetazos y tremendo lazo al cuello.

Ruca le dio patadas voladoras, pero Jayne le cayó a sol encima con un sentón bombazo y le hizo a Zaria una desnucadora giratoria.

Zaria luego aplastó con tremenda spear a Jayne, y Sol Ruca le hizo también una gran spear a Zaria.

Zaria atacó con un tremendo súperplex a Sol Ruca y a Jacy Jayne desde lo alto del esquinero.

Sol Ruca sacó del ring a Zaria con tremendo lazo al cuello y atacó a Jacy Jayne con el Sol Snatcher, pero Zaria la sacó por las piernas y evitó que ganara la lucha y el título.

Zaria le hizo tremendo F-5 contra el suelo de ringside. Fatal Influence atacó a Zaria, aunque esta reaccionó a tiempo, pero Jacy Jayne de la nada, con su último suspiro, logró cubrir a Sol Ruca y retener el Campeonato Femenil NXT, ni siquiera se dio cuenta, de lo lastimada que quedó tras ese Sol Snatcher.

► ¿Y ahora qué?

Pues, solo resta esperar a ver qué ocurre con el Campeonato Femenil NXT. Ya veremos.