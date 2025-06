Jacy Jayne retiene el Campeonato NXT ante Lainey Reid

Lainey Reid dio un paso al frente en su primer combate televisado en NXT, pues la semana pasada se encaró con Jacy Jayne y aseguró que la tenía en la mira.

Reid aseguró que la actual campeona era la monarca «más vencible» en NXT y no iba a perder la oportunidad de quitarle el cetro, fue así que en el reciente programa de la maca de desarrollo, golpeó a Jayne para provocarla, por lo que la campeona aceptó la lucha.

Reid comenzó dominando con fuertes golpes, pero Jayne respondió de la misma forma, utilizando patadas y castigos con ayuda de las cuerdas, logrando mantener a su rival sometida durante gran parte del combate.

.@lainey_wwe is not backing down from the champ! 😤#WWENXT pic.twitter.com/FAUCMtutqz

— WWE (@WWE) June 11, 2025