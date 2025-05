En la más reciente edición de NXT, la Campeona NXT, Stephanie Vaquer, apareció para hablar de Jordynne Grace, su próxima rival para el evento premium NXT Battleground 2025, que será el próximo 25 de mayo desde el Yuengling Center en Tampa, Florida.

Stephanie Vaquer hizo su entrada al ring con el Campeonato Femenil NXT. Vaquer tomó el micrófono y expresó su respeto por Jordynne Grace, afirmando que quiere ascender a la cima de NXT y eso lo respeta y por eso la ve como una buena rival.

La música de Fatal Influence sonó y Jacy Jayne junto a Fallon Henley hicieron su entrada. Henley reconoció que Vaquer ha estado en la cima desde su llegada a NXT y afirmó que su caída será aún más dulce.

Jayne añadió que desde que Vaquer la venció para convertirse en Campeona Norteamericana NXT, Henley se mostró ligeramente ofendida. Sin embargo, Jayne aclaró que su punto era que NXT es el dominio de Fatal Influence.

La música de Jordynne Grace sonó y esta se dirigió al ring. Grace comentó que Henley y Jayne se interponen entre sí y cuestionó cómo podrían trabajar juntas para ganar el Campeonato Femenil NXT. Jayne respondió diciendo que tanto ella como Henley merecen estar en la cima de la división femenina de NXT, pero Grace la interrumpió, asegurando que no volverá a fallar. Finalmente, Jayne advirtió a ambas mujeres y declaró que Fatal Influence va por el Campeonato Femenil NXT.

Message. Sent. @FallonHenleyWWE and @jacyjaynewwe believe they should be at the top of NXT, not @JordynneGrace or @Steph_Vaquer, and they're ready to prove it…#WWENXT pic.twitter.com/r6TwfN9V0p

