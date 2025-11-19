Jacy Jayne nueva Campeona NXT tras traición de Izzi Dame

Esta noche, en el evento estelar de la edición de NXT, el especial NXT Gold Rush Week One, pudimos ver cómo Jacy Jayne logró vencer a Tatum Paxley, luego de que esta sufriera una inesperada traición de Izzi Dame, para recuperar el Campeonato Femenil NXT.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Tatum pateó a Fallon Henley y Jacy Jayne y las sacó de la ceja del esquinero. Jacy le dijo a Lainey que tomara el campeonato, pero Izzi le dio un golpe con el antebrazo. Sin embargo, de la nada, Tatum luego fue atacada por Izzi, quien la metió al ring, en donde con un puñetazo giratorio, Jayne logró obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues seguramente Tatum no irá a buscar recuperar el título, sino primero, tendrá que arreglar las cosas y buscar venganza de Izzi Dame.