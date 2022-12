Jacy Jayne no se olvida de Mandy Rose y esta le responde

Luego del inesperado despido de Mandy Rose, líder de Toxic Attraction, hace un par de semanas, y solo 24 horas después de que perdiera el Campeonato Femenil NXT ante Roxanne Perez, la compañía ha decidido seguir adelante con sus planes, al igual que la luchadora, quien está enfocándose en seguir promocinando su página de FanTime; no obstante, aún queda un tema pendiente, y es el hecho de que Gigi Dolin y Jacy Jayne han quedado desamparadas sin su compañera, amiga y líder.

► Jacy Jayne y Gigi Dolin buscarán seguir adelante sin Mandy Rose

En el reciente episodio de WWE NXT, la ex Campeonas de Parejas NXT aparecieron en su típico mueble, dejando libre el espacio que solía ocupar Mandy Rose en la mitad. Allí, el dúo de Toxic Attraction dio cuenta de que seguirán adelante sin la ex Campeona NXT (sin mencionarla explícitamente) y volverán aún más fuertes para regresar a la cima, asegurando a los fanáticos que no están acabadas, e insinuando tácitamente que podrían tener una nueva líder.

Jacy Jayne recurrió a su cuenta de Twitter para acordarse de Mandy Rose, y esta última le respondió de manera recíproca.

I love you more ❤️ https://t.co/ZWZuhIuHG2 — Mandy (@WWE_MandyRose) December 28, 2022

– «Te quiero Mandy.» – «Yo te quiero más.»

Sin duda, la baja de Mandy Rose ha generado un impacto significativo en sus compañeras, quienes parece que seguirán juntas a pesar de esta adversidad, por lo que ahora surge la interrogante de quién podría ser la nueva líder de Toxic Attraction. Sonya Deville —la mejor amiga de Mandy— resulta una opción muy lógica, considerando que ya se alió con ellas una vez cuando precisamente la ex Campeona NXT estaba ausente por un tema personal, sin mencionar de que eso también le beneficiaría con mayor tiempo en pantallas.