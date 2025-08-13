Jacy Jayne defenderá el título de Knockouts en triple amenaza en NXT Heatwave

La doble campeona Jacy Jayne, actual monarca femenina de NXT y del Campeonato Mundial de Knockouts de TNA, vivió una noche agridulce en la más reciente edición de WWE NXT, que terminó con el anuncio de un reto mayúsculo para NXT Heatwave.

En el evento, Jayne hizo equipo con Fallon Henley para enfrentar a Lola Vice y Kelani Jordan. El combate inició parejo, con momentos de dominio repartidos entre ambos lados. Sin embargo, la presencia de Jazmyn Nyx en ringside pronto inclinó la balanza hacia Fatal Influence, facción liderada por Jayne.

La situación cambió cuando Lola Vice ingresó al cuadrilátero con una ofensiva contundente a base de patadas, frenando el ímpetu de las campeonas. En los instantes decisivos, una intervención de Nyx generó confusión en el ring. Aprovechando el momento, Vice conectó un golpe ilegal a Jayne sin que el réferi lo advirtiera, dejando el terreno listo para que Kelani Jordan sellara la victoria con un split-legged moonsault.

Tras la derrota, Jayne y sus compañeras fueron citadas por Ava, Gerente General de NXT, acompañada por George Iceman. En una tensa reunión, Ava anunció que la líder de Fatal Influence pondrá en juego el Campeonato Mundial de Knockouts en una triple amenaza ante Masha Slamovich y Ash By Elegance en NXT Heatwave, lo que promete ser una de las batallas más intensas del evento.

Como si fuera poco, antes del esperado choque titular, Ava confirmó que la próxima semana se llevará a cabo un combate por equipos en el que Fatal Influence se medirá a Elegance Brand, en lo que podría ser un adelanto de la tensión que se vivirá en el magno evento.