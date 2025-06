Jacqueline, la primera mujer negra en el WWE Hall of Fame

Jacqueline Moore fue y es una pionera en la lucha libre profesional. Con una carrera que abarcó décadas, hablamos de una de las primeras mujeres negras en alcanzar el éxito en grandes promotoras como TNA o WWE, donde fue dos veces campeona y una, siendo la primera luchadora en conseguirlo, monarca de la división de peso crucero. No solo su éxito -tuvo rivalidades con mujeres de renombre como Trish Stratus, Lita o Ivory– es destacable sino también el que abrió caminos y rompió barreras para las generaciones que la han seguido.

Por ello, cuando WWE la indujo a su Salón de la Fama en 2016 fue no solo merecido sino histórico: ella fue la primera mujer negra en recibir ese honor. Desde ella, en 2022, también lo recibió Queen Sharmell. Y algún día entrarán también Bianca Belair y Naomi. Es posible que también Jade Cargill. Estaría bien, piensa un servidor, dejar de mirar a las personas en términos de raza pero quizá en ocasiones sea necesario, cuando es positivo, cuando justamente el hecho persigue ese mismo objetivo. Perdonen por la divagación.

Sigamos con Jacqueline y descubramos cómo fue que recibió la noticia y cómo se sintió, según sus propias declaraciones en un reciente evento virtual de firma de autógrafos en Captain’s Corner:

“Sé quién me llamó sobre mi inducción al Salón de la Fama de WWE. No recuerdo su nombre porque ya no trabaja en la empresa. No, no fue John Laurinaitis. No fue él. No puedo recordar el nombre del tipo. Pero sí recibí la gran llamada, esa de: ‘Oye, quieren incluirte en el Salón de la Fama.’ Y yo como, ‘¿¡Qué!?’ Estaba tan feliz. Dije, ‘Oh, Dios mío.’

Pero sí, recibí esa gran llamada, iban a incluirme en el Salón de la Fama. Estaba súper emocionada, ¿sabes? Ser la primera mujer negra en el Salón de la Fama, eso también es hacer historia —ahora estoy llena de historia. Estoy llena de historia. Soy un libro de historia andante. Pero sí, me llamaron y me dijeron que querían incluirme en el Salón de la Fama. Estaba súper emocionada. Mi familia estaba feliz por mí. Fue algo muy especial para mí. Me llenó el corazón.

Estaba tan llena de alegría, y recibir esa llamada y ser incluida ahí, eso me hizo muy feliz. Significa mucho para mí. Estaba tan feliz de que mi familia pudiera venir y verme en mi gran día. Fue genial. Tener a mi familia ahí fue un momento muy especial para mí.”