Jacob Fatu y Rikishi lanzan la canción Hello

El actual Campeón de Estados Unidos en WWE, Jacob Fatu, y el miembro del Salón de la Fama Rikishi, se unen en un nuevo tema de rap titulado Hello. Ninguno de los dos son ajenos al género, como tampoco otros miembros de su legendaria familia y lo presentan así:

Jacob Fatu estaba destinado a hacer ruido en la industria.

Tuvo altibajos, pero logró perseverar. Pasó años perfeccionando su arte.

Ahora, finalmente puede mostrarle al mundo cuán talentoso es…

En el ring y con el micrófono.

Es una cosa de los Fatu.

¡¿YADADAMEAN?! (¿¡Tú sabes lo que digo!? / ¿Me entiendes?)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rikishi Fatu (@rikishi)

► Hello, de Jacob Fatu y Rikishi

A continuación, repasamos la letra de la canción en español y la escuchamos:

Intro: Jacob Fatu

Hola

Sí

¡Es una cosa de los Fatu, hermano!

Pequeños tropiezos para grandes regresos, ¿me oyes?

(¿Me oyes?)

Hola, hola

Verso 1: Jacob Fatu

Desde el principio, está en mi sangre superar la lucha

No puedo dejar que eso me derrumbe, así que me mantengo humilde

A veces estoy al borde, todo estresado

Enciendo uno, inhalo y suelto el estrés

¿Qué saben estos tipos de mí? Soy la maldita verdad

Siempre con humo, siempre encendido cuando paso

Sigo en movimiento, es hora de grindear toda la semana

Quiero que mis hijos estén bien, en una casa junto a la playa

Tienes razón, hermano, voy a lograrlo

Y si ahora dudas de mí, lo vas a lamentar

Desde que pago mis cuentas, la vida ya no es juego

Lo juro por Dios, no voy a volver a estar en quiebra

Lo hago por mis ángeles [?], [?] y [?]

Lo hago por mis soldados Journey, [?] y [?]

Así que al diablo con lo que digan cuando no estoy

Porque si nos vemos cara a cara, ¡vamos a resolverlo!

Coro: Rikishi Fatu (Jacob Fatu)

Días y noches largas, apostando los dados

Te convertiste en hombre lobo y aprendiste a pelear

Porque cada día es una lucha cuando lo haces bien

O mueres feo, o vives una vida bella

(¡Hola!) Antes eras al que nadie quería

(¡Hola!) Ahora muéstrales lo que haces con el micro

(¡Hola!) Nunca dejes que te echen a un lado

Muestra ese orgullo samoano, ¡y dile adiós a los haters!

¡Hola!

Verso 2: Jacob Fatu

Por todo lo que amo, hermano, está en mi sangre

Que puedo hacer lo que sea, vivirlo y disfrutarlo

¿Y qué si perdí? No me voy a rendir

Mi vida es una apuesta, así que sigo subiendo fichas

Nunca necesité mucho, porque hice lo suficiente

Pasé de vender marihuana, pastillas y «Hilary Duffs»

De estar en la esquina moviendo bastante

Pero al carajo eso, ahora quiero hacerme rico desde la tercera cuerda

De frente, esto está en mi sangre, es mi destino

Mis reglas: alocarme, perder la cabeza, hacer locuras

Y ustedes mejor lo entienden

Yo estaba en el juego toda la noche, mucho antes de esto

Mi mayor miedo es morir y que mis hijos no estén bien

Rezo para que cobren cheques gordos y no anden con armas

Porque mientras esté vivo, ellos van a estar bien

Mejores días, noches hermosas, ¡mi linaje está firme!

Coro: Rikishi Fatu (Jacob Fatu)

Días y noches largas, apostando los dados

Te convertiste en hombre lobo y aprendiste a pelear

Porque cada día es una lucha cuando lo haces bien

O mueres feo, o vives una vida bella

(¡Hola!) Antes eras al que nadie quería

(¡Hola!) Ahora muéstrales lo que haces con el micro

(¡Hola!) Nunca dejes que te echen a un lado

Muestra ese orgullo samoano, ¡y dile adiós a los haters!

¡Hola!

Outro: Jacob Fatu + Samples

«¡Jacob Fatu es el Campeón de Estados Unidos!»

«Aquí está tu ganador Y NUEVO Campeón de Estados Unidos…

¡El Hombre Lobo Samoano, Jacob Fatu!»

¡Hola!

Ey, no te confundas, hermano

¡Ya no hacen tipos como yo!

¡De hecho, NUNCA hicieron uno como yo!

¡Voy a fondo, sin frenos!

¿¡Yadadamean!? (¿¡Tú sabes lo que digo!?)