Jacob Fatu se habría lesionado en SummerSlam 2024

El estelar del reciente WWE SummerSlam tuvo la lucha entre Cody Rhodes contra Solo Sikoa, que tenía el Campeonato Indisputable WWE en juego, y que se desarrolló bajo las reglas Bloodline, que básicamente era un combate sin descalificación. Solo hizo todo lo posible en su intento de destronar a The American Nightmare y capturar el título, pero al final se quedó corto gracias al regreso de Roman Reigns.

El autoproclamado Jefe Tribal aprovechó la estipulación de su combate, que permitían la interferencia de los demás miembros de The Bloodline. Primero, Tonga Loa y Tama Tonga intentaron crear distracciones pero fueron rápidamente neutralizados por Kevin Owens y Randy Orton, respectivamente. Luego, cuando Cody Rhodes parecía cerca de la victoria, Jacob Fatu hizo su entrada, atacando al campeón con una plancha desde la cuerda superior, cayendo ambos sobre la mesa de comentaristas. Esta intensa maniobra dejó a Fatu en el exterior, aparentemente lastimado y ya no pudo intervenir más.

Aunque parecía que Jacob Fatu se había lastimado la pierna, las imágenes publicadas más tarde en las redes sociales mostraron que posterior al encuentro salió caminando hacia atrás con algo de ayuda después, lo que podría ser una buena noticia dentro de lo que inicialmente se preveía, pero eso aún está por confirmar en función de las evaluaciones posteriores. De hcho, Triple H también admitió en la conferencia de prensa posterior que Fatu estaba lesionado, pero esperaba que no fuera grave.

