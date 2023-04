Dave Meltzer poco menos que expuso allá por 2019 que si Jacob Fatu no había firmado con WWE era porque esta empresa consideraba al gladiador otro samoano estándar. Tal vez entonces Fatu, primo de Roman Reigns y The Usos, aún no había sobresalido tanto como para censurar el juicio de WWE, pero puede que McMahonlandia se arrepienta de no haberlo atado en corto en su momento.

Dos años atrás, mientras portaba el Campeonato Mundial de Peso Completo MLW (compañía con la que tiene contrato), Fatu lucía encantado ante el hecho de que su familia dominara también WWE. Y no sólo esta casa, porque asimismo, The Rock ya era el actor mejor pagado del mundo.

► Jacob Fatu, “en las manos de Dios”

Hoy, Fatu continúa bajo contrato con MLW, donde ejerce de Campeón Nacional de Peso Abierto. Pese a su estatus, “The Samoan Werewolf” no esconde que le gustaría competir bajo los focos de WWE, donde The Bloodline sigue dominando el panorama. Y Fatu se encomienda a un ser superior. He aquí sus palabras ante los micrófonos del podcast Bullet Cast.