Nadie está más contento que Jacob Fatu por haber podido quitarle el Campeonato de los Estados Unidos WWE a LA Knigth en la Noche 1 de WrestleMania 41, el pasado sábado 19 de abril de 2025 desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada.

Pues bien, los motivos no son por ganar el título, sino por algo mucho más humano: el poder garantizar mejores condiciones económicas para su familia. Así lo aseguró Fatu en uan reciente entrevista con video podcast The Club 520:

► Jacob Fatu explica por qué está tan feliz de ganar en WrestleMania 41

«Hermano, lo mejor fue… pagar la renta a tiempo. Porque mira, bro, yo me acuerdo, me acuerdo de que nadie quería mi autógrafo, bro. Lo único que firmaba, bro, eran los papeles cuando salía de la cárcel, ¿sabes lo que te digo?

«Y ahora estoy aquí, de pie en el escenario de WWE, con mi familia a mi lado. Hemos recorrido un largo camino… y de verdad, se siente bien ver a mis padres felices. Y aunque los fanáticos y los compañeros de vestuario me han estado felicitando, yo me aseguré de dar crédito a quien realmente lo merece.

«Todos siempre dicen ‘Felicidades, Jacob’. Pero no, hermano… es mi esposa, bro. Cuando dicen que se necesita una aldea para criar a alguien, oh hermano, te lo estoy demostrando. Todo esto viene de aquí. Wow, lo surrealista que se sintió toda la noche. Hermano, fue un gran momento, de verdad lo fue. Fue algo muy cool. Todavía puedo sentir la energía, bro. ¿Sabes a lo que me refiero?»