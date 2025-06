Jacob Fatu: «JC Mateo se merece estar en la WWE»

Jacob Fatu no recibió a JC Mateo con los brazos abiertos en la WWE. Tampoco está en los mejores términos con Solo Sikoa. El Campeón de Estados Unidos sigue entrando y saliendo de los shows junto a los dos pero sin dejar de mirarlos de manera desconfiada. A su vez, el exJeff Cobb está dando sus primeros pasos luchando por sí mismo bajo la tutela del hermanos de Jey Uso y Jimmy Uso.

Está por verse si finalmente se amigan de nuevo o en cambio todo estalla por los aires pero «The Samoan Werewolf» no guarda tampoco la peor de las opiniones sobre el «Hawaiian Juggernaut»:

«The Bloodline siempre ha sido The Bloodline, estamos hablando de que viene desde los originales, desde el jefe máximo Roman, los Usos, Solo. Es justo como dije en la conferencia de prensa. Realmente ni siquiera puedo hablar mucho al respecto porque, al final del día, podemos decir esto o aquello, pero ¿sabes qué? No hay celos. No hay nada más allá de eso. Al final del día, él se merece estar en WWE. Se merece estar ahí, especialmente después de todo lo que ha pasado.»