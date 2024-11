Jackie Redmond habla de su relación con Liv Morgan en WWE

Liv Morgan como luchadora y Campeona Mundial y Jackie Redmond como entrevistadora tienen muchas interacciones en WWE. Anteriormente, nos hacíamos eco del agradecimiento de Jackie a Renee Paquette, actualmente en AEW, por haber sido una mentora. En la misma entrevista con Gabby LaSpisa en Gabby AF, habla sobre su relación con la integrante del Judgment Day.

► Jackie Redmond y Liv Morgan en WWE

«Lo que pasa con Liv es que entiendo que sus tácticas son cuestionables y que no siempre es la más amable o la más elegante como ganadora. Pero cuando tengo un trabajo que hacer, ella me ha tratado con bastante respeto y, de alguna manera, me ha dado respuestas abiertas y ha sido honesta conmigo. Mi postura como periodista, y lo hago también en el hockey, es esta: todo lo que siempre quiero es honestidad, vulnerabilidad y apertura, incluso si esa apertura significa que no seas amable con alguien más o que no tengas los mejores rasgos de personalidad. Nunca voy a criticar eso porque es lo que quiero: quiero la verdad.

Si Liv siente que ha sido la agraviada aquí, ¿cómo puedo enojarme con ella por sentirlo? Es lo que siente. Honestamente, cuando lo analizas, siento que hay dos lados de la historia. Eso es lo que estaba tratando de lograr con esa entrevista inicial: escuchar, hay una razón por la que Liv tiene tanto odio y desprecio hacia Rhea. Eso viene de algún lado, no surge de la nada. Hay una historia detrás. Como periodistas, tenemos que contar esa historia, es parte de todo esto. Todos somos responsables, ya sea que tengamos la razón o estemos equivocados, todos somos responsables. Así es como lo veo».

