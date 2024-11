Jackie Redmond elige a Nia Jax para jugar pickleball

El pickleball se está poniendo de moda de un tiempo a esta parte. ¿No lo conoces? Es un deporte de raqueta que combina elementos de tenis, bádminton y tenis de mesa. Se juega -en modalidad individual o en equipo- en una cancha pequeña similar a la de bádminton, con una red baja como la del tenis, y utiliza una pelota perforada de plástico (similar a una wiffle ball) y palas hechas de madera o materiales compuestos. En realidad, fue inventado en 1965 en Bainbridge Island, cerca de Seattle, Washington, por tres amigos: Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum.

► ¿Pickleball en WWE?

Gabby LaSpisa de Gabby AF le preguntó recientemente a la entrevistadora de WWE Jackie Redmond acerca de a qué Superestrella elegiría para jugar a pickleball y mencionó a la actual Campeona WWE, Nia Jax.

«Tengo que decir Nia Jax aquí. Sé que intenta convencer a todos de que me odia, pero no es así, en realidad me ama. Es como una relación extraña en la que, legítimamente, nos vemos en el vestuario y ella siempre se burla de mí y es un poco mala, pero sé que me quiere. Soy como esa hermanita pequeña para ella que no se va, que es súper molesta, pero no voy a rendirme con nuestra amistad. Y sé que ella juega pickleball, hemos hablado de eso y estoy suplicándole que vayamos a una cancha de pickleball para jugar juntas. Esperamos tal vez hacerlo en Vancouver y, si lo hacemos, por supuesto filmaré algo de eso. Sí, ella sería mi compañera de elección porque sé que es fuerte, ni siquiera tengo que verla jugar para saber que sería una fuerza intimidante en una cancha de pickleball solo por ser Nia Jax».

