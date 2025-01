Jack Swagger pudo recibir el push a Sheamus en WWE en 2009

En 2009, Sheamus tuvo uno de los comienzos en WWE más espectaculares llegando a ganar el título mundial de manos de John Cena en el evento premium TLC. Era el quinto reinado (el tercero ese mismo año) del «Greatest of All Time». El primer combate mano a mano en PPV (entonces se llamaban así) del «Celtic Warrior», quien no hacía tanto había pasado de FCW al main roster. Fue una hazaña impresionante.

► Pudo no ser él

Siguiendo con el territorio de desarrollo hoy extinto, tampoco mucho antes Sheamus destronó a Jack Swagger como Campeón de Peso Completo de FCW Florida. Y resulta que el «Real American» pudo haber sido quien recibiera el push, según recuerda el oriundo de 46 años de Dublín, Irlanda, en una reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet.

«Fui con John, y tuvimos un par de combates en una gira por Europa… Estuvo entre yo o Swagger«.

Pero el irlandés no comparte más detalles. Aún así, el nativo de Perry, Oklahoma, de 42 años, tuvo una buena carrera en la empresa. Llegó a ser Campeón Mundial de Peso Completo. Pero nada parecido a lo de Sheamus.

Cambiando de tema, en la misma entrevista este también habla acerca de recuperar su pasión:

«Me convertí en campeón de WWE muy rápido, y la gente odiaba eso. Muchos talentos también lo odiaban. Pero ha sido un viaje largo, y a veces te preguntas hacia dónde va esto. Pero creo que el momento en que todo realmente tomó forma fue cuando comencé a hacer equipo con Cesaro y nos convertimos en The Bar. Esa serie al mejor de siete fue donde realmente recuperé mi pasión.»

Y de cómo ha ido a mejor desde la pandemia:

«Definitivamente sentí que durante la pandemia realmente encontré mi lugar. Sentí que tuve la oportunidad de reinventarme y mostrarle a la gente de qué estaba hecho. Y creo que de ahí vino toda la parte de la fisicalidad. Ya sabes cómo era: nadie es tan físico en el ring como yo, y de ahí entramos en la era de los ‘bangers’ de Sheamus.»