Jack Shore se retira de las artes marciales mixtas

Jack Shore ha tomado la sorprendente decisión de retirarse de la MMA. El veterano de nueve peleas de UFC, que tuvo un récord de 6-3 dentro del octágono luego de su debut promocional en septiembre de 2019, anunció el miércoles que llegó a la conclusión de que su tiempo como peleador activo ha terminado.

Shore reveló la noticia en las redes sociales con una larga explicación sobre el retiro (vía Instagram ):

Hola chicos, he estado en silencio por un tiempo disfrutando con mis amigos y familia.

Para sorpresa de algunos, decidí dejar mi carrera de luchador profesional. Después de pelear por mi contrato y tomarme un tiempo para pensar en lo que sigue, me quedó claro que mi tiempo en el mundo de la lucha profesional terminó. Aunque tuve la oportunidad de volver a firmar con UFC, decidí que mi tiempo terminó. Quiero agradecer a UFC por permitirme vivir mi sueño de la infancia de pelear para la organización más grande del mundo y contra algunos de los mejores del mundo. ¡Disfruté cada minuto!

Desde que era un niño y tenía un sueño, llegué a obtener títulos amateur, títulos mundiales y a vivir mi sueño de pelear en la UFC. Puedo decir con sinceridad que en cada pelea me entrené y me entrené al máximo, nunca dije que no, nunca hice preguntas, mantuve la cabeza baja, me mantuve fiel a mí mismo y logré más de lo que jamás pensé que fuera posible.

Durante toda mi veintena, mi vida y mi único objetivo eran la lucha y el entrenamiento, pero las últimas semanas y meses han demostrado que ya no es así. Siempre me prometí a mí mismo que, cuando mi mentalidad se descontrolara, me retiraría del deporte en lugar de que el deporte me retirara a mí. Las lesiones me han alcanzado después de toda una vida en el deporte. Me voy con mi mentalidad bajo control, buena salud, estabilidad financiera y totalmente listo para avanzar hacia el futuro.

Hay muchas personas que han sido parte de mi carrera desde el principio. Mi hermosa prometida Kaydie, que me ha apoyado y respaldado en cada decisión que he tomado, ya sea correcta o incorrecta; mi hijo Fraser, por ser mi razón de ser; mi madre, por hacer siempre todo por mí y ponerme siempre por encima de todos y de todo (perdón por el estrés que te he causado a lo largo de los años, mamá 🤣❤️); mi hermana, por siempre respaldarme y por ser mi asistente personal no remunerada durante 10 años 🤣.

¡A mi familia SMMA por los años de entrenamiento y apoyo en el tatami y por convertirme en el luchador que soy hoy!

Cada pequeño éxito que he tenido dentro de la jaula se lo debo a mis increíbles entrenadores. Hehm y Gary por todo su conocimiento, Paul Reed por todo lo que ha aportado en los últimos años. Por supuesto, el entrenador Carl Parker, que durante los últimos 10 años ha mejorado constantemente mi juego y me ha recordado quién soy realmente, incluso cuando yo mismo no siempre lo creía, el hombre que te calma cuando necesitas calma y aumenta la intensidad cuando la necesitas, que nunca tiene miedo de decirte lo que no quieres oír, y un hombre que ha dedicado los últimos 10 años de su vida a hacerme un mejor luchador.

Y, por supuesto, mi padre, que hizo que un niño regordete de 12 años creyera en sí mismo y lo convenció de que siempre persiguiera sus sueños, trabajara duro y estuviera orgulloso de quién soy. El entrenamiento de clase mundial que me ha brindado durante más de 20 años me ha ayudado a alcanzar cosas en este deporte que la gente solo sueña. Pero lo más importante es que siempre fue mi padre primero y siempre estuvo allí y amó a su hijo, así como a su luchador. No sería quien soy ni habría logrado una fracción de lo que tengo si no fuera por este hombre. Desde el sótano de la arena hasta las arenas de todo el mundo, comenzamos como una pareja y, como siempre dije, terminaríamos como una pareja. No hay mejor hombre por ahí para tener como modelo a seguir / mentor / entrenador. No hay tanque sin batidos.

Soy un artista marcial de por vida y nunca dejaré de participar en el deporte que amo, pero el amor por el juego simplemente no está ahí como antes y por esa razón sé que es hora de alejarme.

¡Qué viaje! Por una vez, finalmente puedo decir que estoy orgulloso de lo que he logrado y que siempre hice lo mejor que pude. Espero que cuando la gente piense en Welsh MMA, siempre piense en Tank Shore. Un gran cariño para todos ustedes.❤️

Tank fuera

Shore, que es uno de los pocos luchadores galeses que compiten bajo el estandarte de la UFC, comenzó su carrera en la UFC como un peso gallo invicto después de ser fichado como campeón de Cage Warriors. Sufrió su primera mancha en su carrera contra Ricky Simon en julio de 2022, lo que provocó un ascenso a la división de peso pluma.

Sin embargo, los resultados no mejoraron. Shore ganó su debut divisional contra Makwan Amirkhani y luego sufrió derrotas consecutivas contra Joanderson Brito y, más recientemente, Youssef Zalal en UFC Fight Night 246 en noviembre.