Jack Shore: “Los días de peso gallo terminaron”

El cambio de Jack Shore al peso pluma no será algo único para el evento UFC 286 del sábado. Shore se enfrentará a Makwan Amirkhani en su primera pelea de UFC en las 145 libras en The O2 en Londres en el cartel preliminar destacada.

Habiendo competido en peso pluma en sus primeros siete combates profesionales, el ascenso no es nada nuevo para “Tank”, pero parece ser permanente.

“Es algo con lo que hemos estado jugando durante los últimos 12 a 18 meses. Mi papá ha estado conmigo por un tiempo para considerar el salto. Los últimos [pocos] recortes al peso gallo han sido bastante duros y tuvieron efectos en mis actuaciones, incluso en mis actuaciones ganadoras.

“Sentí que el corte de peso me estaba quitando demasiado de lo que realmente podía hacer en la jaula en comparación con lo que hacía en el gimnasio. Hicimos muchas pruebas para ver si podía hacerlo, y muchos médicos se preguntaban cómo estaba haciendo [135], así que tenía sentido. Comencé mi carrera profesional en el peso pluma, así que tengo experiencia allí. Esto no es solo subir para una pelea, esto es todo. Aquí es donde probablemente termine mi carrera. Los 135 días se han ido”.

A días de una pelea, Shore generalmente pasa gran parte de su tiempo de entrenamiento haciendo cardio adicional y tratando de reducir al límite de peso gallo. Ahora que el corte masivo ya no existe, el joven de 28 años dice que se siente mejor que en mucho tiempo.

“Ni siquiera puedo expresarlo con palabras, me siento como un tipo diferente con este peso. No me siento agotado, no he pasado las últimas seis semanas corriendo constantemente, cortando peso y bajando mi peso, y cuando estaba haciendo eso, las semanas de pelea eran un infierno. Solo estaba mostrando mi rostro para los medios y el registro de UFC. Fue difícil.

“Estoy lleno de energía, he hecho tres sesiones [el lunes] y me siento muy bien preparándome [para la pelea]. Me siento como un hombre nuevo.”

Shore se enfrentará a Amirkhani, que ha perdido cuatro de cinco, y hará su aparición en el octágono 14. “Señor. Finlandia” compitió más recientemente en UFC Londres en julio pasado y fue terminado por Jonathan Pearce .