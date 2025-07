Jack Quaid: «John Cena fue como mi padre en Jefes de Estado»

La estrella de cine Jack Quaid compartió con el icono de WWE John Cena el set de filmación de la nueva película Jefes de Estado de Amazon Prime Video.

Embed from Getty Images

Y como le pasa a todas las personas que se cruzan con el actual Campeón Indiscutible, la experiencia fue fantástica. Así se lo dice a The Hollywood Reporter:

«John Cena e Idris Elba marcaron un tono increíble de lo que debería ser el número uno en la hoja de llamado, y son algunos de los actores más amables con los que he trabajado. John Cena fue básicamente como un padre para mí durante todo el rodaje. Me decía: ‘No tienes que hacer la acrobacia durante el ensayo. No quiero que te lesiones un músculo.’ Se preocupa por todos, y me pareció algo muy genuino y dulce.»