Jack Perry y Anna Jay viven en el bus Scapegoat

Jack Perry regresó a AEW a lo grande. Lo hizo en su propio bus, al que bautizó con su apodo luchístico de Scapegoat, o Chivo expiatorio. Los aficionados creían que se trataba de algo para darle más credibilidad al personaje, pero todo lo contrario.

El día de ayer, un fanático se encontró por carrera el mencionado bus, y pudo grabar un video del mismo. Pero, su sorpresa fue realmente grande cuando se dio cuenta de que, en realidad, sí era el propio Jungle Boy quien estaba detrás del volante.

Lo curioso es que fue tan viral este video, que los fanáticos hicieron muchas preguntas. La principal si realmente Jack Perry vivía en este autobús y lo usaba para viajar de show a show con AEW.

Perry no respondió, pero sí lo hizo su novia, Anna Jay, también luchadora de AEW, quien confirmó que estaba viajando y viviendo en el autobús junto con Perry con la siguiente fotografía:

«En la parte de atrás, en algún banco».

