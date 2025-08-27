Jack Perry no aparece en AEW desde el 23 de noviembre de 2024, cuando perdió el Campeonato TNT ante Daniel García en el PPV AEW Full Gear 2024. Nadie sabe qué ha pasado con él, más allá de que en diciembre de 2024 y enero de 2025, luchó en dos eventos de NJPW, uno en Estados Unidos y otro en el Tokyo Dome de Japón.

La principal razón por la cual el también conocido como Jungle Boy no ha estado en AEW es que su relación con Tony Khan se dañó luego de que fuera el causante de la pelea con CM Punk que terminó con el despido de Punk de AEW, una pérdida invaluable para AEW y de la cual todavía no se ha recuperado ni se sabe si recuperará.

► Jack Perry habló acerca de Luchasaurus

Pese a estos problemas, Khan intentó darle un empuje a su nuevo personaje y ganó el Campeonato TNT, y aunque al inicio los fans lo respaldaron, al ver a CM Punk triunfar en WWE, dicho apoyo se fue desvaneciendo.

Sin embargo, pese a todo esto, el regreso de Jack Perry a AEW estaría cerca. Así lo ha especulado recientemente Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien señala que, aparentemente, Jack Perry habría actuado como el doctor que trajo a la vida a Luchasaurus en el video que mostró Nick Wayne antes del PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2025, para anunciar el regreso de Luchasaurus, quien apareció y careó con Adam Copeland y Christian Cage. Esto fue lo que dijo Ross Sapp:

“Bueno, si están listos para una ESPECULACIÓN IMPRUDENTE, aquí vamos. El 27 de julio le pregunté a alguien cercano a Jack Perry qué pasaba con Perry, después de que nuestra audiencia nos había estado preguntando insistentemente sobre su situación.

«Me dijeron que las cosas se estarían moviendo para que regresara en el lapso de un mes más o menos, y eso ciertamente coincidiría con que él apareciera en el video de Luchasaurus. Cuando directamente le pregunté a una fuente de AEW si se trataba de Perry, no respondieron.

«Silencio. Y siempre he dicho que la mayoría de la gente en la industria prefiere evitar responder antes que mentir».