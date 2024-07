Jack Perry: «The Elite reinará en AEW Blood & Guts»

Durante el episodio de AEW Dynamite del 17 de julio terminó de configurarse la lucha Blood & Guts que tendrá lugar en el especial del mismo nombre del día 24. The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry) lucharán contra el Team AEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed).

► Todo listo para Blood & Guts

Al término de este nuevo programa, los malvados estuvieron conversando tras bastidores sobre lo que sucederá dentro de una semana:

Nicholas Jackson: «Ya hemos pasado por esto, Sting. ¿Ahora Darby te está robando el estilo? Es ridículo. Nos cabrea. ¿Pensabas que estábamos cabreados antes? Ahora estamos aún más cabreados, maldita sea».

Matthew Jackson: «¿Qué tienes que hacer para ganar un poco de respeto en este lugar? Hemos estado aquí desde el principio. Creamos la compañía. Aún así, camino por aquí como un extraño en mi propia casa. Tengo gente bajando del techo. Tengo a The Acclaimed menospreciando a sus propios jefes en televisión. Estoy un poco enfadado. Trato de no estarlo. Estoy un poco. Acaban de burlarse de mí y avergonzarme en la televisión nacional. Mi esposa me está enviando mensajes. Me dijo, ‘Vi eso. ¿Estás bien?’ ¿Qué se supone que debo decir?».

NJ: «Esta noche se suponía que íbamos a celebrar. No vamos a celebrar esta noche. Lo que estamos haciendo es prepararnos. Nos estamos preparando para la próxima semana. Blood & Guts, ustedes cinco imbéciles no han visto lo mejor de nosotros. No han visto nuestro lado violento. Bueno, ¿adivinen qué? Hangman está de nuestro lado, y podría ser el ingrediente secreto que The Elite necesita».

Jack Perry: «La próxima semana, en Nashville, Tennessee, es Blood & Guts. Este equipo improvisado se une en el último momento, y ¿creen que nos van a vencer? ¿A The Elite? ¿Quieres saber qué hace que The Elite sea una fuerza tan dominante? Es que nos respaldamos mutuamente. Estos dos [The Young Bucks] me apoyaron cuando las personas que pensaba que eran mis mejores amigos eran demasiado cobardes para llamarme durante ocho meses. Estos dos me respaldaron. Así que no importa lo que suceda dentro de esas jaulas, yo tendré sus espaldas, y The Elite reinará supremo en Blood & Guts».