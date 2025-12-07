Jack Perry sustituye a Darby Allin en el AEW Continental Classic

Jack Perry

Sobrevivió a ser tirado por unas escaleras, a caer sobre una mesa ardiendo o a ser torturado en una pecera. E incluso a escalar el Everest. Sin embargo, la lucha más aparentemente inofensiva para Darby Allin en meses, contra Kevin Knight la semana pasada, lo ha apeado del Continental Classic

Según informa Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, Allin afronta una lesión que atañe a su cabeza, y parece que las imágenes mostradas por AEW donde al luchador se le veía ingresado en un hospital eran reales. Por el momento, no se conocen más detalles, pero sí que Allin no podrá competir en el corto plazo, pues AEW ha decidido reemplazarlo por Jack Perry para que el torneo continúe con su calendario previsto

Perry partirá en desventaja, como le sucedió a Komander el pasado año, cuando entró en reemplazo de Juice Robinson, quien también cayó lesionado. El chico de la jungla se estrenará así en el Continental Classic, compartiendo Gold League con Knight, Kazuchika Okada, PAC, Mike Bailey y Kyle Fletcher

AEW tiene pendiente anunciar los próximos combates del Continental Classic. 

► Continental Classic: Clasificación

Esta es la estampa actual de cómo marcha el Continental Classic 2025, tras los resultados de anoche en Collision. 

[BLUE LEAGUE]

 

[GOLD LEAGUE]

  • Kyle Fletcher: 6 puntos
  • Kevin Knight: 3 puntos
  • Kazuchika Okada: 3 puntos
  • PAC: 3 puntos
  • Mike Bailey: 0 puntos
  • Jack Perry: 0 puntos

 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

