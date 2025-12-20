Jack Perry supera a Mike Bailey en el Continental Classic

El combate de la Liga Dorada del Clásico Continental enfrentó a “Jungle Boy” Jack Perry contra “Speedball” Mike Bailey, dos luchadores reconocidos por su velocidad y técnica, quienes desde el inicio dejaron claro que sería una lucha muy disputada.

Ambos comenzaron con respeto, dándose la mano antes de intercambiar movimientos rápidos y recorridos por las cuerdas. Perry tomó ventaja en los primeros instantes con derribos e intentos rápidos de toque de espaldas, mientras Bailey respondía con su agilidad para evitar el conteo.

La acción se trasladó al exterior del ring cuando Bailey envió a Perry fuera y se lanzó con un salto espectacular desde las cuerdas. Sin embargo, Perry respondió castigando a su rival contra las escaleras metálicas, tomando el control del combate durante varios minutos.

Tras la pausa, Bailey regresó con fuerza, conectando una patada voladora y una plancha desde las alturas que estuvo cerca de darle la victoria. Perry logró resistir y el combate volvió a emparejarse, con ambos intercambiando ataques y buscando aprovechar cualquier error.

Momentos claves del combate

Bailey intentó rematar a Perry con sus patadas y movimientos finales, pero el joven luchador supo resistir. Perry logró esquivar un ataque desde la cuerda y respondió con un suplex que dejó a Bailey en la lona.

Aprovechando el momento, Jack Perry cubrió a su rival y consiguió la cuenta de tres, llevándose una victoria importante en la Liga de Oro del Clásico Continental.

¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Jack Perry se mantiene con vida en el Clásico Continental, mientras que Mike Bailey deberá recuperarse rápidamente si quiere seguir siendo protagonista en el torneo.