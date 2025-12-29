Jack Perry: “No todo en la vida es wrestling”

El luchador de AEW Jack Perry reflexiona sobre el éxito, la presión y lo que realmente importa hablando de lucha, vida, NJPW o ardillas.

► En palabras de Jack Perry

Crecimiento personal y últimos años

“Siento que he crecido mucho gracias a todo esto. Y ese crecimiento vino de mucho… suena dramático decirlo, pero de dolor. No fueron momentos agradables. En muchos sentidos me liberó. Todo lo que ocurrió antes de eso se siente como otra vida. Antes quería que todo el mundo me cayera bien. Sonará tonto, pero solo quería gustarle a todos. Intentar agradar a todo el mundo es muy estresante, sobre todo cuando lo haces de forma tan pública. Llegó un punto en el que entendí que hay personas a las que nunca les voy a gustar, haga lo que haga. Y eso fue muy liberador. Cuando te das cuenta de eso, ya no tienes que preocuparte. Entonces puedes preguntarte: ¿qué quiero hacer yo?”

Crítica, exposición pública y controversia

“Hay gente a la que ya no voy a convencer nunca, ni recuperar, ni ganar de vuelta. Pero las personas que de verdad importan, creo que están conmigo. Un poco de controversia también es divertida. Si hace diez años alguien me hubiera enseñado una bola de cristal con todo lo que iba a pasar, habría dicho: ‘¿estás hablando en serio?’ No cambiaría nada, aunque a algunos les gustaría que lo hiciera.”

Alejarse del wrestling y su relación con la vida

“Nunca he sentido que el wrestling lo sea todo para mí. Es lo que más amo, pero no es mi todo. Siempre he pensado que si algún día se acababa, estaría bien. No es el fin de todo. Hubo un momento en el que fue lo peor y lo mejor de mi vida al mismo tiempo. Alejarme me hizo darme cuenta de que hay mucho más en la vida que solo esto. No quiero enterrarme tanto en el wrestling que me pierda el resto de la vida. Porque puede desaparecer. Y cuando lo haga, ¿qué me queda que sea realmente importante?”

Paso del tiempo y crisis personal

“No sé si es una crisis de la mediana edad, espero que no, pero estoy teniendo una crisis de cuarto de vida. A veces me despierto por la noche pensando: ‘Dios mío, la vida va muy rápido’. Es la primera vez que soy lo bastante mayor para notar que el tiempo pasa volando.”

Pareja y mantener los pies en la tierra

“Ella es muy buena para mí porque siempre ha sido muy centrada en la vida real. Cuando yo estaba más obsesionado con el wrestling, ella me decía: ‘Estamos cenando, ¿podemos no hablar de esto ahora?’ El wrestling es importante y me encanta, pero no es lo único.”

Presión e intensidad del wrestling profesional

“Desde fuera parece divertido, pero hay una seriedad enorme detrás. Hay mucha presión, muchas personalidades distintas… es como una olla a presión constante. A veces te despiertas por la noche y piensas lo loco que es que este sea mi trabajo.”

Tiempo libre y hobbies

“Todo lo que empecé a hacer en mi tiempo libre acabó influyendo en lo que hago ahora. Empecé a trabajar con metal, a moldear cosas… tengo hasta un plátano de plata en casa. Ojalá hubiera hecho más, pero no sabía que iba a tener tanto tiempo.”

Su ardilla rescatada

“Es una ardilla rescatada. Tiene la mejor vida posible, así que nadie venga a quitármela. Ahora freno el coche si veo una ardilla en la calle. Nunca pensé que diría esto, pero las ardillas son muy adorables.”

Personaje Scapegoat y New Japan

“Scapegoat empezó solo como una palabra que me parecía genial. Cuando investigué el significado, me pareció una imagen muy potente. Siempre quise ir a New Japan. Fue una forma de hacer algo diferente y ver la reacción. Pasé de no luchar en cuatro meses a tener catorce combates. Mi cuerpo estaba destrozado. Lo mejor eran los promos postcombate: sin luces, sin cuenta atrás, solo una cámara y ya. Eso te obliga a estar en el momento y no sobrepensar.”

Volver a AEW y reunirse con Luchasaurus

“Necesitaba un ‘reinicio’ mental, y él también. Sabía que la gente nos recordaría, pero no sabía cuánto les iba a importar. Recibí mensajes de gente diciéndome que lloró cuando volvimos juntos. Eso me impactó mucho. No sabía que había calado tan hondo. Hay algo especial cuando estamos juntos. Simplemente funciona.”

Jungle Boy y su identidad

“Jungle Boy fue una forma de evitar ser alguien que no soy. Nunca quise ser ‘Beverly Hills Jack’. Me negué por completo. Me dijeron muchas veces que ese personaje no funcionaría. Y al final funcionó. Contra todo pronóstico.”

Continental Classic y Okada

“No he tenido un combate individual en casi un año. Y vuelvo directamente contra asesinos del ring. Siento que no tengo nada que perder. Tal vez esté recuperando una chispa que había perdido. Antes luchaba más con el corazón. En algún punto lo perdí. Cuando el corazón no está ahí, todo duele más. Okada es un dios del wrestling. Es un combate de ensueño. Me llamaron dos días antes y fue como: ‘Vale, a luchar’. Así es la vida.”