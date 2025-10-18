Jack Perry: «Luchasaurus casi muere, entonces…»

Camino a unirse a Luchasaurus para enfrentar a The Young Bucks en AEW WrestleDream 2025, Jack Perry habla de su evolución, la libertad creativa y mucho más.

► En palabras de Jack Perry

Identidad y evolución del personaje

“Creo que no voy a volver a ser Jungle Boy, eso está claro. Si la gente quiere inventar algo nuevo y suena bien, me parece genial. Ha ido evolucionando con el tiempo: Jungle Boy Jack Perry, luego Scapegoat Jack Perry, y quién sabe, quizá dentro de un año sea solo Jack Perry… o nada en absoluto.”

Reencuentro con Luchasaurus

“Era algo que veníamos planeando desde hace mucho. Hubo muchas versiones diferentes de cómo íbamos a volver a juntarnos; incluso una versión más oscura que alguien arruinó.”

“Él (Luchasaurus) es uno de mis mejores amigos. Casi muere de neumonía, y eso me hizo ver lo que realmente importa. Decidimos volver, pero hacerlo mejor que antes.”

“Fue difícil hacerlo realidad: obstáculos, agendas, e incluso gente que parecía querer impedirlo. Pero lo logramos. Escuchar la reacción del público fue increíble, catártico. Era cerrar un ciclo y empezar otro nuevo. La gente al principio decía que el personaje era tonto. Verlos enloquecer ahora fue una reivindicación total.”

#AEWWrestleDream

8pm ET/5pm PT

This Saturday 10/18 $500k Match@YoungBucks vs @boy_myth_legend/@Luchasaurus The Young Bucks demanded a money match + they’ve got it, when they face the reunited Jurassic Express with $500,000 on the line! LIVE on HBO Max PPV

This Saturday 10/18! pic.twitter.com/OW4IPuGeMC — All Elite Wrestling (@AEW) October 17, 2025

El personaje de Scapegoat

“El personaje de Scapegoat me permitió ser más yo que nunca. Jungle Boy tenía partes mías, pero no soy literalmente un chico de la jungla. Con Scapegoat no había reglas. Era solo yo, y eso fue liberador. En New Japan eso se amplificó: no hay guiones, solo hablas. A veces sale mal, otras sale genial, pero siempre eres tú.”

“Cuando Jericho me escribió ‘te están haciendo el chivo expiatorio’, esa frase me marcó. Busqué el origen y vi que en el ritual se sacrificaba una cabra por los pecados de todos. Sentí que eso era lo que estaba viviendo. La máscara surgió de ahí. La compré a una artista en California. Era el símbolo del sacrificio. En Blood and Guts quise representar eso: estar dispuesto a darlo todo, incluso a morir por ello.”

Libertad creativa en AEW

“Tengo bastante libertad creativa. Algunos más que otros, claro —hay gente que quizá no debería tener tanta (ríe). Cuando dije que quería prenderme fuego, pensaron que estaba loco. Les mandé un video para probar que hablaba en serio, y lo hicimos. También grabé mis propios videos, proyectores, ataúdes enganchados al autobús, chispas por la calle… En AEW hay espacio para eso: para experimentar y crear cosas que te apasionen.”

Fabricar cuchillos y su conexión con el personaje

“Todo empezó por accidente. Estaba fundiendo metal para un video. Anna (Jay) me regaló un pequeño horno para fundir latas. Cuando gané el título TNT quise cambiar el diseño del cinturón, me dijeron que no, así que hice mi propia versión fundiendo una réplica. Ahí me metí en el mundo del metal. Empecé a fabricar cuchillos. Los primeros eran horribles, pero fui mejorando. Sin querer, eso terminó formando parte del personaje. Es relajante, creativo, y encaja con todo lo que hago.”

La música de entrada

“La gente ama Tarzan Boy, la corean incluso antes de que suene. No sé si podría dejarla. Quizá encaje ahora con el contraste: una canción alegre con una faceta más oscura. Cuando me volví rudo, quería usar Them Bones de Alice in Chains, pero no se consiguió, y minutos antes del show me dicen: ‘No tenemos música. Vas a salir sin canción’. Luego me dicen: ‘Vas a salir con Beethoven’. Y yo: ‘¿Qué demonios está pasando?’ (ríe).”

Mirando hacia el futuro

“Han sido seis años salvajes, parece toda una vida, pero lo mejor está por venir. Solo diré: estén atentos.”