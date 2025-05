Jack Perry iba a rivalizar con Kenny Omega, pero…

Aunque Jack Perry regresó a AEW con bastante fuerza y Tony Khan le dio un gran empuje tras todo lo ocurrido con CM Punk, y hasta ganó el Campeonato TNT, lleva seis meses fuera de AEW. Su última aparición en AEW fue el pasado 23 de noviembre de 2024, en el PPV AEW Full Gear 2024, cuando Daniel García le quitó el título.

Desde entonces, solo ha tenido dos luchas (diciembre de 2024 y enero de 2025), pero en NJPW. Muchos fans se preguntan qué pasó con el Scapegoat y ahora, podemos tener algo de luz, aunque, realmente, el tema sigue siendo complejo y un misterio.

► Nadie sabe qué pasa con Jack Perry y AEW

Sean Ross Sapp de Fightful Select realizó recientemente una ronda de preguntas y respuestas con sus fans y le preguntaron en dónde estaba Jack Perry o si estaba lesionado. Estas fueron sus interesantes palabras:

«¿Qué pasa con Jack Perry? No ha habido indicios de que Perry esté lidiando con alguna lesión. No he escuchado que esté lesionado. Lo último que escuché es que se suponía que tendría un pequeño programa con Kenny Omega cuando Kenny regresara, y eso no sucedió. Lo último que vi es que estaba haciendo cosas geniales en su patio trasero, como forjando cosas, forjando hierro, cosas así».