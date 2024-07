El actual Campeón TNT de AEW, Jack Perry, evolucionó drásticamente desde su controversia con CM Punk. No parece el mismo «Jungle Boy» ahora que es «The Scapegoat» («El Chivo Expiatorio», en referencia precisamente a lo ocurrido con el «Best in the World» que supuso que la compañía lo suspendiera). De hecho, no lo era. Darby Allin, que lo conoce al menos desde hace cinco años, cuando la casa Élite comenzara su andadura en la lucha libre profesional, comparte que como es hoy en la televisión lo es también en la vida real.

► Darby Allin de Jack Perry

“Es bastante impresionante ver lo que Jack está haciendo ahora”, le dijo Allin a Justin Barrasso de Sports Illustrated. “Siempre se dice que un luchador profesional está en su mejor momento cuando es él mismo llevado al máximo. En la vida real, él es un idiota y se siente con derecho a todo. Así que ahora está mostrando su verdadero yo. Siento que ha sido recompensado por su mal comportamiento. A mí no me gusta.”

Estas palabras del que fuera Campeón TNT fueron pronunciadas antes de que ambos luchadores se enfrentaran en el combate Team AEW vs. The Elite en Blood and Guts 2024, de donde los primeros salieron victoriosos cuando Matthew Jackson se rindió por su equipo para evitar que precisamente Darby Allin le prendiera fuego a Jack Perry. Asimismo, la mitad de los Young Bucks, quienes son los Campeones Mundiales de Parejas de AEW, acordó que Allin y Perry lucharán por el título en All In en Londres el 25 de agosto.

Darby Allin wants his TNT Championship Match at #AEWAllIn and will set Jack Perry ON FIRE to get it! Watch #AEWDynamite Blood & Guts LIVE on TBS!@DarbyAllin | @boy_myth_legend pic.twitter.com/aTq4d2paRG — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024

