Allá por noviembre de 2024, Marko Stunt sorprendió anunciando que no continuaría con su carrera luchística, movido, según expuso, por problemas físicos. Pero la cabra siempre tira al monte, y si bien no ha vuelto todavía a calzarse las botas, parece que lo hará. Y acompañado de un viejo amigo.

Un mes atrás, Stunt pretendía oficializar su despedida competitiva durante el evento GCW Ashes To Ashes, hasta que KJ Orso (el otrora Fuego Del Sol) y Sam Stackhouse lo apalizaron, truncando tal adiós. Orso y Stackhouse quisieron repetir fechoría ayer en GCW Maniac, sin prever que Jack Perry haría acto de presencia silla en mano y los ahuyentaría. El «All Elite», seguidamente, abrazó a su colega de Jurassic Express y un gráfico en la pantalla del recinto nos dejó anuncio para GCW Joey Janela‘s Spring Break X: Perry y Stunt se medirán a Orso y Stackhouse.

Precisamente la última lucha hasta el momento de Stunt fue un duelo contra Perry, durante el episodio de AEW Collision del 6 de julio de 2024. Y hay que remontarse al capítulo de Dark: Elevation del 10 de mayo de 2021 para hallar la más reciente ocasión en que Perry y Stunt hicieron equipo.

► Spring Break X: cartel provisional

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para GCW Joey Janela’s Spring Break X, cita que tendrá lugar el 17 de abril desde el Horseshoe Las Vegas en Las Vegas (Nevada, EEUU).

Jack Perry just made the save for Marko Stunt. Jurassic Express is reunited! #GCWManiac pic.twitter.com/a6AuvF7Rey — PWPonderings (@pwponderings) April 5, 2026