Jack Perry gana el Blackjack Battle Royal y conquista el Campeonato Nacional

Un total de 21 luchadores se enfrentaron en el Blackjack Battle Royal por el Campeonato Nacional, en un combate lleno de acción que comenzó en Zero Hour y terminó en pleno AEW Revolution. Desde el primer segundo, Jack Perry dejó claro su objetivo al lanzarse inmediatamente contra el entonces campeón Ricochet.

Mientras ambos se perseguían por ringside, el resto de los participantes comenzaron a intercambiar ataques dentro y fuera del ring. Lio Rush apareció con una nueva apariencia y rápidamente se lanzó al ataque, mientras Komander sorprendió al público caminando sobre la cuerda de esquina a esquina antes de lanzarse sobre varios rivales.

La batalla se volvió frenética con eliminaciones constantes. AR Fox fue el primero en caer tras recibir un cutter, mientras que Johnny TV fue eliminado por Juice Robinson.

Más adelante, Katsuyori Shibata protagonizó un fuerte intercambio con Scorpio Sky, eliminándolo posteriormente del combate. Poco después, Tommaso Ciampa sacó del ring a Lio Rush. Más adelante, The Beast Mortos y El Clon quedaron fuera.

La acción continuó con eliminaciones de alto impacto. Shibata expulsó a Dralístico, mientras Ricochet eliminó a Anthony Bowens. Por su parte, Dalton Castle fue eliminado tras un intercambio con el campeón.

El caos continuó cuando Komander logró sacar a Trent Beretta, aunque poco después sería eliminado cuando Daniel Garcia le arrancó la máscara.

Las últimas eliminaciones antes del cierre incluyeron a Garcia, quien cayó ante Ciampa, y a Shibata, eliminado por Ace Austin que quedó fuera de acción por Ciampa. Además de que Rush fue eliminado en un ataque conjunto.

► Momentos claves

Tras varias eliminaciones más, el combate quedó reducido a dos hombres: Ricochet y Jack Perry. Ambos intercambiaron ataques sobre las cuerdas en una secuencia llena de tensión, finalmente Jack Perry conectó un Poisonrana. La espectacular maniobra dejó a Ricochet en una posición vulnerable, permitiendo que Perry lo enviara fuera del ring para quedarse con la victoria.

JACK PERRY IS THE NEW AEW NATIONAL CHAMPION!!!!#AEWRevolution pic.twitter.com/uIBjWcyqu0 — ZechariahHausen (@Zechariahwwe10) March 16, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Jack Perry inicia un nuevo reinado y buscará defender el cetro contra quienes estén dispuesto a enfrentarlo por e el cetro.