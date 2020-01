Jack Gallagher tiene unas demandas antes de volver a WWE

205 Live continúa cayendo en picado pero sobrevive, sigue emitiéndose, no cada semana, pero sí casi todas las semanas. Sigue sin estar claro qué va a pasar con esta marca, aunque todos apuestan a que será cancelada en algún momento de este 2020. Pero sus luchadores siguen adelante, tanto en la misma como en NXT cuando tienen la oportunidad, contando sus historias, disputando sus combates. Y actualmente existe una trama compartida por Jack Gallagher y Drake Maverick, que comenzó cuando el Gerente General suspendió al luchador por ponerle las manos encima.

Esto llevó al «Gentleman» a ausentarse temporalmente. En este momento podría haber vuelto a la acción dado que la suspensión fue levantada hace más de una semana. Pero ahora no se trata de una decisión de su jefe sino de él mismo. En una reciente publicación en Twitter, el «Gentleman» mostró unas demandas que tiene antes de volver a los encordados de la marca violeta. Ahora queda ver si se las conceden.

.@GentlemanJackG has few demands before he makes his return to #205Live. pic.twitter.com/lagNE73xNU

— 205 Live (@WWE205Live) January 18, 2020