Look nuevo, igual Gentleman: Jack Gallagher cambia de aspecto

Jack Gallagher sigue haciendo lo que puede tanto en 205 Live como en NXT ahora que la división crucero se unió a la marca amarilla. Además, el viernes pasado confirmamos que Drake Maverick le levantó la suspensión, por lo que tan pronto como esta noche podría volver a la marca violeta. En este 2020 todavía no ha tenido combates. La última vez que luchó fue en diciembre, mes en que únicamente disputó uno, perdiendo ante Isaiah Scott en un episodio de la marca amarilla.

Nada se ha dicho en ningún momento de que WWE tenga planes diferentes para él que seguir apareciendo de vez en cuando en televisión para ganar o perder, sin importar mucho cual de los dos resultados obtiene. No obstante, podemos confirmar que la próxima vez que aparezca para luchar lo hará con un nuevo aspecto.

New Year

New Me

Enjoy x pic.twitter.com/koSeUD8pO5

— Gentleman Jack Gallagher (@GentlemanJackG) January 17, 2020