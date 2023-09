Jack Della Maddalena no niega que sus DMs y comentarios en las redes sociales no fueron amables después de su victoria en julio sobre el recién llegado a la UFC Bassil Hafez, pero honestamente está bien con eso.

Tras la cancelación del combate UFC 290, Della Maddalena (15-2 MMA, 5-0 UFC) fue repescado frente a Hafez (8-4-1 MMA, 0-1 UFC) y se impuso por decisión dividida. La falta de dominio se convirtió en objeto de críticas, pero Della Maddalena acepta la negatividad, porque está de acuerdo con ella.

Jack Della Maddalena, co-cabeza de cartel de la Noche UFC, tuvo su ración de fans tóxicos de las MMA que se cebaron con él por su actuación contra Bassil Hafez en julio, y él les está dando un pase.

«Creo que es juego limpio», dijo Della Maddalena a MMA Junkie y a otros periodistas en la rueda de prensa previa al combate de Noche UFC. «Esto es deporte para los aficionados. Creo que tienen derecho a opinar. La verdad es que no me molestó. Sentí que no fue una buena actuación, así que juego limpio. … Es difícil hacerles callar. Creo que siempre van a estar hablando. No me importa. No me molesta. Creo que este deporte es así».

Della Maddalena tendrá la oportunidad de demostrar de lo que es capaz el sábado cuando se enfrente a Kevin Holland (25-9 MMA, 12-6 UFC) en una pelea estelar en el T-Mobile Arena.

Holland viene de someter rápidamente a Michael Chiesa en UFC 291 en julio, aunque Della Maddalena no quedó muy impresionado por esa actuación. En cualquier caso, Della Maddalena ve a Holland como un rompecabezas difícil de resolver. Sin embargo, lo que está en juego hace que el combate merezca la pena.

«No sé qué esperar. No me importa«, dijo Della Maddalena. «Vengo a luchar. Pasará lo que tenga que pasar. Definitivamente va a llegar el momento de pelear, así que sólo estoy esperando eso. … Creo que una buena victoria sobre Kevin Holland me pondrá en un buen lugar para pelear con uno de los principales contendientes».

► Un buen lugar para pelear

Por supuesto, Maddalena, uno de los talentos en alza de la división del peso welter de la UFC, tenía previsto pelear en casa, en Australia, el pasado fin de semana, con el UFC 293 aterrizando en el Qudos Bank Arena de Sídney.

«No he peleado en el T-Mobile. Así que lo espero con impaciencia. Va a ser una experiencia genial... Tenía previsto pelear en Sydney, pero no pudo ser», señaló Maddalena. «Pero sí, planeaba darme la vuelta bastante rápido en la última pelea, así que al final funcionó».