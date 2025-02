Jack Cartwheel: «WWE ID beneficia a toda la industria»

Jack Cartwheel es uno de los participantes del programa WWE ID y entre todos ellos también uno de los más reconocidos por su carrera en la escena independiente.

Y durante una reciente entrevista con Denise Salcedo de Instinct Culture, dio interesantes detalles sobre lo que implica este nuevo proyecto de WWE y señaló que ha perdido las tres luchas que ha disputado de momento, indicando que es parte de la historia que están contando:

«Creo que es algo increíble. No entiendo cómo alguien podría verlo de manera negativa. La idea de que el talento firmado por WWE pueda participar en shows independientes es una gran manera de traer más atención a esos eventos que quizás han sido olvidados o dejados de lado. Le da mucha más visibilidad a esas promociones, lo cual es algo muy positivo, y con suerte, podemos atraer más público y generar más interés en cualquier show en el que participemos. Por eso, WWE ID es algo tan beneficioso para toda la industria.

Además, cualquier oponente con el que tengamos una lucha va a ser visto por los ejecutivos de WWE. Incluso si es alguien que recién está comenzando en el negocio, de todas formas vamos a enviar el combate para que ellos puedan evaluarlo. Esto le da a esa persona la oportunidad de ser vista por gente de muy alto nivel dentro de la empresa.

Otro aspecto importante, que quizás todavía no está muy claro para algunas personas, es que WWE ID también está manejando una promoción de lucha libre a través de su cuenta de Twitter. Estamos enfrentándonos en diferentes eventos independientes por todo Estados Unidos, con distintas historias entre nosotros. No está sucediendo en un show físico de WWE ID, sino en promociones como MCW en Los Ángeles o FIP en Florida. Es algo a nivel nacional donde estamos compitiendo entre nosotros, y los fans pueden seguir quién está teniendo mejores resultados y quién está teniendo más dificultades.»

