Jack Cartwheel obtiene la oportunidad al Campeonato Crucero rumbo a Guerra de Titanes

En una triple amenaza cargada de dinamismo, Jack Cartwheel, Elio LeFleur y Chris Carter se enfrentaron para definir al último contendiente rumbo al Campeonato Crucero, cetro que defenderá Laredo Kid el próximo 20 de diciembre en Guerra de Titanes frente a Je’Von Evans y ahora frente al ganador de esta lucha.

El combate inició con intercambio de vuelos y secuencias rápidas donde ninguno logró tomar control definitivo. Carter fue el primero en imponer ritmo con superkicks para mandar a sus rivales fuera y lanzarse en un vuelo hacia ringside, aunque Cartwheel y Elio reaccionaron para frenar cualquier intento de dominio prolongado.

La intensidad aumentó con cada regreso al ring. LeFleur conectó un suplex vertical y un rodillazo desde la tercera cuerda, pero Jack resistió. Carter intentó volver al ataque, pero recibió un antebrazo fulminante antes de que Elio buscara otra cuenta que quedó en dos. La breve alianza entre Jack y Chris apenas bastó para frenar al francés antes de que Cartwheel repartiera stunners a ambos.

► Momentos clave

Entre los instantes que marcaron la lucha destacan las secuencias aéreas iniciales, el vuelo de Chris Carter hacia ringside, el rodillazo desde la tercera cuerda de Elio, el estallido del público tras la movida espectacular de Jack sobre ambos rivales, y finalmente el Canadian Destroyer que abrió paso al triunfo del gimnasta.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Cartwheel asegura su lugar en la lucha por el Campeonato Crucero en Guerra de Titanes, donde enfrentará a Je’Von Evans y al campeón Laredo Kid. El propio Laredo subió al ring para reconocer al nuevo retador, marcando el primer cara a cara rumbo al duelo titular del 20 de diciembre.