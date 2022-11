Izzy dice que es tan grande como Jones, Silva o GSP

Israel Adesanya y Jon Jones pueden no estar de acuerdo, pero el campeón de peso medio de la UFC ha identificado una cosa que tienen en común.

Durante una entrevista con TMZ Sports, Adesanya fue preguntado por las críticas que ha recibido por la forma de sus recientes defensas, y si cree que muchos están rezando por su caída.

«Es porque eres grande. Ya lo he dicho. Le pasó a Anderson Silva, le pasó a GSP, incluso le pasó a Jon Jones en un momento dado. Sí, cuando eres tan grande como yo y estás en la cima durante tanto tiempo, quieren sacudir la bola de nieve un poco«, dijo Adesanya. «Quieren ver, ‘¿Qué pasa si pierde? ¿Qué va a pasar?

«Perdí en la pelea de Jan, y no les di la reacción que querían. Esperaban que me pusiera en plan ‘¡Ah! No’ (simula un gesto de corte de muñeca) y me quedé en plan ‘Sí, guay, ¿qué es lo siguiente? Así soy yo. Pero sí, la gente quiere que pierdas cuando eres tan grande como yo«, añadió Adesanya. «La sociedad hace eso, te construye sólo para poder derribarte. Pero hoy no».

En caso de que la conclusión de Adesanya sobre la narrativa de los aficionados sea correcta, buscará poner un punto final a las noches de muchos en el UFC 281 añadiendo una sexta defensa del título con éxito a su impresionante historial.