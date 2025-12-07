NXT Deadline: Izzi Dame derrotó a Tatum Paxley.

La lucha entre Tatum Paxley e Izzi Dame estuvo cargada de emociones. Desde el principio, el ambiente estuvo enrarecido. Tatum fue encarada por Shawn Spears y Niko Vance antes de la lucha, y esa tensión se trasladó al ring.

► Momentos clave

Izzi Dame logró tomar el control usando tácticas manipuladoras, pidiendo clemencia fuera del ring para luego atraer a una confiada Tatum y estrellarla contra las escaleras metálicas. De vuelta al cuadrilátero, Izzi dominó varios minutos con un castigo metódico.

Sin embargo, la rabia de Tatum es un motor poderoso. Encontró la motivación para contraatacar con una agresividad renovada, llevando la lucha al exterior y aplicando su temido Psycho Trap sobre la mesa de comentaristas, ignorando los ruegos de piedad de Izzi.

El punto de inflexión llegó con una decisión que Tatum seguramente lamentará. Al intentar volver al ring para finalizar la lucha, se encontró con Shawn Spears, quien le ofrecía simbólicamente unas muñecas. En un momento de duda y confrontación interna, Tatum vaciló. Spears, en un gesto provocador, arrancó la cabeza de la muñeca que representaba a Tatum. Ella respondió abofeteándolo, pero ese instante de distracción fue crucial.

El tiempo perdido afuera permitió que Izzi Dame se recuperara milagrosamente. Cuando Tatum finalmente volvió al ring, fue recibida por una patada fulminante y, acto seguido, por el movimiento final de Izzi: un powerbomb que le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Izzi Dame ganó al aprovechar el caos externo. Tatum Paxley, por su parte, pierde víctima de sus propias emociones y de la manipulación. ¿Seguirá descendiendo hacia la locura?