Izzi Dame, el corazón y la mente más fríos de NXT

La actual Campeona de Norteamérica NXT, Izzi Dame, habla sobre pasar del vóley a la lucha, tener una identidad propia, objetivos a largo plazo en WWE y más. Todo ello en una reciente entrevista con Busted Open.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IZZI DAME (@izzi_wwe)

► En palabras de Izzi Dame

Derrota ante Tatum Paxley y rivalidad

“Después de esa patada a la cabeza pensé: ‘mierd*’. Me quedé en blanco. Me cazó limpia, no voy a mentir. Pero si vuelves a Deadline, hace tres semanas, yo la cacé a ella. Ahora estamos uno a uno, así que para mí es un empate. La guerra con Tatum no ha terminado. Antes le arruiné un título y ahora que yo tengo uno, sé que va a venir a por mí con sed de venganza. Pero no me preocupa, ella está sola y yo tengo a The Culling respaldándome: a Shawn Spears y a Nico cuidándome las espaldas.”

El plan para ganar el título

“Yo siempre tengo un plan. Siempre estoy en control. No necesitaba ese título en ese momento. Todo era parte de algo más grande. Tatum no encajaba en lo que necesitábamos, así que la eliminamos.”

Speechless. 🤯 Izzi Dame is the new NXT Women’s North American Champion!!@izzi_wwe pic.twitter.com/DRdvjV6PxB — WWE (@WWE) January 7, 2026

Confianza y mentalidad

“Me gusta estar frente al público. Cuando salgo ahí fuera, estoy en calma, en paz. Me encanta el odio, dádmelo todo. Soy muy estable emocionalmente, siempre estoy en el mismo estado de ánimo. Como en el póker, hay que tener cara de póker en este negocio.”

Preparación física y NXT

“No hay nada que se compare a la forma física del wrestling. Gracias al programa de desarrollo y a nuestros entrenadores, que nos llevan al límite cada día, puedo luchar dos combates en una noche y ganar un título. Ellos tienen todo el mérito.”

Su identidad y comparaciones

“Cada vez que abro el móvil me comparan con todas las rubias del roster, y eso me frustra. Nadie va a ser como yo. Nadie va a ser tan manipuladora, tan calculadora como yo. Estoy intentando construir una identidad propia.”

In good hands 🩸🖤🔒 pic.twitter.com/SdPSBFoRha — IZZI DAME (@izzi_wwe) January 8, 2026

Ídolos y referentes

“Charlotte es el estándar. Es la vara de medir. Luchar con ella fue como un combate soñado. Mi mentor es el sistema que tenemos aquí y productores como Chris, que me ayudan a convertir mis ideas en algo real.”

Objetivos en NXT

“Quiero que este título tenga significado. Está bien que alguien lo sostenga durante un tiempo y le dé prestigio. Quiero que mi nombre y este campeonato importen.”

Metas a largo plazo

“El objetivo siempre es ir a más. Quiero encontrar mi verdadera identidad en este negocio y seguir subiendo el listón. Si algún día lucho en WrestleMania, me encantaría enfrentarme a Becky Lynch por la historia y al micro, o a Rhea Ripley por su aura. Sería increíble.”

El cambio del vóley al wrestling

“Jugué al voleibol 23 años de mi vida, era toda mi identidad y lo compartía con mi padre. Dejarlo fue duro, pero ahora está muy orgulloso de mí y sigue todo lo que hago.”

Relación en la facción The Culling

“Somos una familia. Confío en ellos con todo mi corazón. Son leales y siempre han estado ahí para mí.”