Iyo Sky y Rhea Ripley lideran la victoria a Charlotte y Alexa Bliss

El primer evento de SmackDown de 2026 tuvo un combate intenso de división femenil, donde el Campeonato de Parejas fue el común denominador. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), Lash Legend y Nia Jax se midieron a Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley.

El arranque fue explosivo, con el equipo rudo atacando en conjunto para tomar ventaja inmediata. Asuka controló a Ripley en los primeros intercambios, pero Bliss cambió el ritmo con ataques rápidos y un cannonball desde el apron, obligando a las japonesas a recurrir al juego sucio para frenar el impulso.

La lucha se inclinó hacia el dominio físico de Nia Jax y Lash Legend, quienes castigaron sin piedad a Alexa e Iyo, aislando a esta última durante varios minutos. Charlotte Flair entró para equilibrar las acciones con chops, un Natural Selection y un Moonsault que encendieron al público.

► Momentos claves

El combate se desbordó cuando Rhea Ripley finalmente tomó el relevo. “The Eradicator” limpió la casa, deteniendo incluso un Insane Elbow de Kairi para responder con un Riptide. En medio del caos final, Iyo Sky volvió al ring y, tras recibir el relevo, conectó su Over the Moonsault para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece la posición de IYO SKY y Rhea Ripley como fuerzas centrales de la división, mientras que The Kabuki Warriors y Nia Jax quedan con asuntos pendientes tras haber tenido el control gran parte del combate. El resultado podría derivar en nuevos choques, ya sea en duelos individuales o con implicaciones rumbo a títulos femeniles.