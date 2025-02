Entró la primera al cuadrilátero y fue una de las últimas eliminadas en la posición veintiuna después de una hora y seis minutos de acción durante la cual eliminó a una oponente. IYO SKY tuvo una buena participación en el Royal Rumble 2025 pero no suficiente para salir victoriosa. Mientras que a ella la sacó Nia Jax, la ganadora del combate fue Charlotte Flair. «The Queen» buscará un título mundial en WrestleMania 41.

Women’s Royal Rumble #1.

First entrance of the show.

I am honored.#RoyalRumble pic.twitter.com/CeqrX34pHy — IYO SKY (@Iyo_SkyWWE) February 2, 2025

► No se rendirá

¿Y qué va a hacer «The Genius of the Sky» en la gran cita de WWE? De momento, no se sabe. Es posible que consiga otra oportunidad de luchar por un cinturón, quizá en Elimination Chamber. O puede que su sitio en «The Grandest Stage of Them All» no tenga relación con el oro. Lo único que parece que sí puede adelantarse es que de una manera u otra estará allí. Ahora es cuestión de que se determine cómo.

Después del reciente show, la oriunda de Japón de 34 años pronunciaba estas palabras:

«El Royal Rumble femenino acaba de terminar. ¡Ah, IYO SKY-sama debería haber conseguido un boleto para WrestleMania! Aún hay una oportunidad, aún hay una oportunidad. ¡No me rendiré! Hasta que IYO SKY esté en el escenario de WrestleMania, todos, ¡mantengan sus ojos en mí y apóyenme! ¡Haré lo mejor que pueda!».

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de IYO SKY en WWE?

IYO SKY on her performance at the Royal Rumble: «The Women’s Royal Rumble match has just finished. Ah, IYO SKY-sama should have gotten a ticket to WrestleMania! There’s still a chance, there’s still a chance. I won’t give up! Until IYO SKY stands on the stage of WrestleMania,… pic.twitter.com/krqEGmB1EQ — meraWRESTLING (@meraWRESTLING) February 3, 2025

IYO SKY showing out in the Women’s Royal Rumble Match. 👏 #RoyalRumble pic.twitter.com/xZn3Zis5wV — PW Chronicle (@_PWChronicle) February 1, 2025