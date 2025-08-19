Iyo Sky se impone a Raquel Rodriguez sin ayuda de las Kabuki Warriors

La división femenil de WWE vivió un nuevo episodio cargado de intensidad cuando Iyo Sky enfrentó a Raquel Rodriguez, en un combate que dejó drama, interferencias y una sorprendente alianza al final de la noche.
Después de la derrota sufrida la semana pasada frente a Roxanne Pérez, provocada por un error de las Kabuki Warriors, Iyo pidió enfrentar a Rodriguez sin intervención de sus compañeras. La contienda comenzó con Raquel imponiendo su fuerza, aplicando un powerslam y varias embestidas contra los esquineros. Sin embargo, la agilidad de la japonesa le permitió contrarrestar con movimientos aéreos, aunque la texana volvía a detenerla una y otra vez.
Cuando Sky parecía tomar impulso, Roxanne intervino distrayéndola, lo que permitió a Raquel retomar el control con una devastadora big boot. La texana castigó sin piedad a su rival con tackles, codazos y fuertes azotones que por poco liquida el combate. El público, dividido, coreaba en favor de Iyo, que buscaba desesperadamente una salida.
El duelo alcanzó su punto más alto con intercambios de impacto. Rodriguez ejecutó una varios ataques, pero Sky resistió. La japonesa respondió con un double stomp y un DDT, antes de lanzarse hacia ringside sobre Roxanne y regresar para aplicar un running meteora. Finalmente, Iyo remató a Rodriguez con su Over the Moonsault para lograr la cuenta de tres.
La celebración fue breve. Roxanne atacó de inmediato a la ganadora, apoyada por Raquel, que la inmovilizó para que Perez conectara una superkick. En ese momento apareció Rhea Ripley, quien sorprendió al unirse a Iyo para limpiar la casa. Juntas, dejaron tendidas a las texanas y celebraron su alianza en el centro del ring, en una imagen que podría cambiar el rumbo de la división.
En bastidores, Rhea terminó discutiendo con Asuka que le reclamó por intervenir en la lucha de Iyo.