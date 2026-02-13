IYO SKY: «Mi rival soñado es Rey Mysterio»

«La Genio de los Cielos» de WWE IYO SKY habla de luchas intergénero, la viralidad de Rhea Ripley en Japón o Cathy Kelley, Tiffany Stratton y Stone Cold. Todo ello y mucho más en una reciente entrevista con Ring The Belle.

► En palabras de IYO SKY

La química con Rhea Ripley

“Sí, Rhea dibujó en mi mejilla y yo dibujé en la suya también. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Cuando llegué a NXT en 2018 ella ya estaba allí y tuvimos muchos combates en esa época. Y ahora las dos estamos en Raw. ¿Por qué no? Somos amigas, también tenemos que ser amigas en el ring delante de todos. Todos siempre la abrazan. Tiene unos brazos increíbles y siempre está lista para atraparme, por eso salto sobre ella. Siempre salto sobre ella.”

Cathy Kelley

“Qué grosera. Grosera delante de mí, delante de mis ojos. Creo que está celosa de mí, quizá porque ella también quiere saltar sobre Rhea. Solo quiero decir: lo siento Cathy, después del Rumble seguiremos siendo amigas.”

Rhea es viral en Japón

“Eso fue una locura. No podía contar cuánta gente vio ese tuit. Muchísimos fans japoneses descubrieron que Rhea Ripley existe. Ella es increíble.”

La triple amenaza en WrestleMania 41

“Estoy muy honrada de haber sido parte de esa triple amenaza y de entrar como campeona y salir como campeona. Estoy muy feliz y agradecida. Todo fue gracias a ustedes que me apoyaron tanto y a toda WWE que me apoyó. Siempre estoy agradecida con todos.”

Stone Cold Steve Austin

“Sí, él es genial. Ese momento que compartimos también es un tesoro para mí. Muchas cosas fueron sueños cumplidos en 2025 y estoy muy emocionada por 2026.”

Sobre combates intergénero

“Tuve un combate intergénero con Penta. Quizá debería tener más combates intergénero en los juegos 2K. Mi rival soñado es Rey Mysterio. O incluso hacer equipo con él: Rey Mysterio e IYO Sky contra Dominic y Liv.”

Rivales soñadas

“Me encantaría luchar contra Lita… y también contra AJ. Como volvió a Raw, ¿por qué no?”

El moonsault de Tiffany Stratton

“Sí, su moonsault es muy bonito. Pero el mío es fuerte, creo.”

Mensaje para quienes dudan de sí mismos

“Mi inglés no es perfecto, pero siempre hago lo mejor que puedo y creo en mí misma, en lo que puedo hacer y en lo que puedo llegar a ser. Trabajo muy duro cada día y siempre agradezco a quienes me apoyan y creen en mí. Los sueños se hacen realidad si crees. Eso es todo lo que puedo decir.”

Sobre hablar inglés en entrevistas

“Estoy muy nerviosa al hablar inglés así en entrevistas. Sí, mi inglés no es perfecto, pero no debo tener miedo de hablarlo mal. Quiero comunicarme y conectar con ustedes y con todos los fans. Aunque no sea perfecto, quiero conectar.”