IYO Sky regresa a Marigold, enfrenta a Mayu Iwatani

La empresa femenina Marigold hizo un sorpresivo anuncio, donde se congratula ante el inminente retorno de Iyo Sky, super estrella de WWE.

► Iyo Sky volverá a aparecer con Marigold

Iyo Sky participará en el evento que se celebrará en el Ryogoku Kokugikan de Tokio el 26 de octubre. La luchadora japonesa enfrentará a su exaliada Mayu Iwatani en un combate individual por primera vez en aproximadamente siete años y cinco meses.

Mediante un mensaje en video, la superestrella de WWE se mostró entusiasmada de retornar a Japón en una función muy especial.

Hola, fans de Marigold, ha pasado mucho tiempo. Soy la superestrella de la WWE Iyo Sky. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una razón: Mayu Iwatani. Hablemos con entusiasmo en el ring sobre lo maravillosos que han sido los caminos que hemos recorrido juntas en los últimos años sin cruzarnos.

Durante su estadía en Stardom, donde luchó bajo el nombre de Io Shirai, la luchadora japonesa ganó el Campeonato World of Stardom dos veces, estableciendo un nuevo récord de defensas consecutivas con 14. Con un historial estelar, que incluyó ganar el 5*Star Grand Prix tres años seguidos, de 2015 a 2017, se unió a la organización de lucha libre profesional más grande del mundo en junio de 2018. Tras una temporada en NXT, ascendió a RAW en julio de 2022, donde causó estragos como miembro de la unidad Damage CTRL.

En marzo, ganó el Campeonato Mundial Femenino de WWE, completando así el Grand Slam Femenino. En abril, en WrestleMania 41, logró la notable hazaña de convertirse en la primera luchadora japonesa en ganar, aunque perdió el título en julio.

Este será su primera reaparició con Marigold en aproximadamente un año y dos meses, desde su combate contra Utami Hayashishita en función en el Ryogoku Kokugikan en julio del año pasado.

La última vez que Iyo Sky y Mayu Iwatani se enfrentaron en un combate individual fue el 30 de abril de 2018, cuando quedaron en segundo lugar en el «Cinderella Tournament», lo que resultó en un empate de 10 minutos. Este será su primer combate individual en aproximadamente 7 años y 5 meses.